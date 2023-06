CAC 40 : Les grands argentiers durcissent le ton à Sintra

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

L'indice CAC 40 (+0,43% à 7 215 points) aura connu mardi un début de séance plutôt terne dans le sillage de propos hawkish de Christine Lagarde au symposium de Sintra, avant de se raccrocher à une salve d'indicateurs macroéconomiques américains de meilleure facture qu'anticipé.

Mardi, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a confirmé que son institution avait encore des hausses de taux en vue. "Il est peu probable que, dans un avenir proche, la banque centrale soit en mesure d'affirmer en toute confiance que le pic des taux a été atteint", a-t-elle déclaré lors du forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal.

Les dépassements de consensus, hier, sur les statistiques américaines - l'agenda en regorgeait ! - l'ont été de façon spectaculaire, en particulier pour l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, des ventes de logements neufs et des commandes de biens durables. Mais c'est surtout l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), à 109.7, qui a donné du baume au coeur à une communauté financière qui ne voit pas le bout du tunnel de la restriction monétaire...

"Bien que l'indice des attentes soit resté un cheveu en dessous du seuil signalant une récession à venir, une nouvelle mesure a révélé que beaucoup moins de consommateurs s'attendent désormais à une récession au cours des 12 prochains mois par rapport à mai", a commenté Dana Peterson, cheffe économiste au CB.

"Pendant ce temps, sur une base de moyenne mobile sur six mois, les projets d'achat d'automobiles et de maisons ont ralenti, après avoir repris plus tôt en 2023. Cela peut refléter la hausse des coûts de financement des articles coûteux alors que la Fed continue d'augmenter les taux d'intérêt. Pendant ce temps, les projets de vacances au cours des six prochains mois ont continué de faiblir, principalement en raison de la baisse des projets de voyage à l'intérieur du pays. Il s'agit d'un indicateur important des désirs de dépenser pour les services à venir, ce qui peut être un signal que les «dépenses de vengeance» post-pandémiques en voyages ont peut-être atteint un sommet et devraient ralentir pendant le reste de cette année."

Kering (+0,7%) a annoncé lundi soir le rachat de Creed destiné à muscler sa division beauté lancée l'an dernier. Cette société, dont le montant du rachat n'a pas été communiqué, produit des parfums et se situe dans le créneau très porteur de l'hyper luxe, segment dont la croissance annuelle est estimée à plus de 15%. Trigano a souffert, reculant de 5,2% après la publication de son activité au troisième trimestre, qui a été pénalisée par des difficultés sur les livraisons de véhicules aux concessionnaires ainsi qu'une contre-performance dans la division équipements de loisirs.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont surfé sur les statistiques du jour, et le Dow Jones a gagné 0,63%, bien moins que le Nasdaq Composite (+1,65%). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,15%.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0950$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69,10$.

A l'agenda ce mercredi, la balance commerciale des biens aux Etats-Unis à 14h30, et de nouvelles interventions des grands argentiers de la planète au symposium de Sintra (Portugal).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La décroissance des points hauts successifs (24 avril, 19 mai, 16 juin) est désormais caractérisée.

Nous surveillions vendredi le gap tracé jeudi. Il a été préservé en clôture, avec de surcroît une clôture de la bougie hebdomadaire sur ses points bas. Ce qui vient dégrader davantage la configuration de court terme.

Un passage en vue hebdomadaire laisse deviner un début de figure chartiste peu avenant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7410.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7088.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime