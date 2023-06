Trigano : Les problèmes de livraisons de camping-cars ne s'arrangent toujours pas pour Trigano

(BFM Bourse) - Le fabricant de camping-cars et de véhicules de loisirs a certes accéléré sa croissance sur son troisième trimestre allant de mars à mai. Mais des problèmes logistiques et une déception dans la division équipements de loisirs ternissent la publication.

L'action Trigano réagit souvent avec une importante volatilité aux publications du groupe. C'est encore le cas ce mardi, après que le spécialiste des véhicules de loisirs a dévoilé, lundi soir, son activité pour le troisième trimestre de son exercice 2022-2023, soit de mars à mai. L'action chute ainsi de 7,8% à la Bourse de Paris à 122,60 euros vers 10h50, à la suite de cette communication.

"Le troisième trimestre s'avère mitigé. La publication est positive car elle marque une accélération de la croissance par rapport aux premier et deuxième trimestres", souligne, dans un premier temps, Emmanuel Parot, analyste chez Gilbert Dupont.

Les revenus du groupe se sont ainsi inscrits en hausse de 12,8% en données comparables, après 8,3% au deuxième trimestre et -8,2% au premier, pour atteindre 1,034 milliard d'euros. La seule division véhicules de loisirs (camping-cars, caravanes) a progressé de 15,6% en données comparables sur la période.

Problèmes de chauffeurs

"Le chiffre d'affaires est globalement proche de nos attentes. La société a pâti de difficultés logistiques en raison des importantes inondations en Italie qui ont perturbé les livraisons aux concessionnaires", note Emmanuel Parot. "De plus ils ont également signalé des difficultés sur les recrutements de chauffeurs pour livrer les camping-cars aux concessionnaires", ajoute-t-il.

La banque Berenberg attendait elle un peu plus sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre (1,113 milliard d'euros) en raison notamment d'une base de comparaison plus clémente pour la période.

"Le chiffre d'affaires est légèrement inférieur à nos attentes, qui se situait à 1,102 milliard d'euros. Dans les camping-cars, si l'effet "prix mix' est en ligne, la production s'avère moindre que nos anticipations en raison des problèmes de livraisons en Italie", explique de son côté Arnaud Despré, analyste chez Portzamparc.

Le spécialiste de la valeur met en exergue un deuxième sujet "qui concerne les équipements de loisirs: on attendait un retournement prononcé au deuxième semestre, et donc à partir de ce troisième trimestre. Or l'activité est encore en repli prononcé sur ce trimestre, de près de 18%".

Cette division a en effet reculé de 18,3% en données publiées et de 17,6% en données comparables, après des baisses de 28,4% au deuxième trimestre et de 29,8% au premier. La société indique que les équipements de loisirs ont été pénalisés par "la conjoncture en Europe, en particulier en France où le climat politique n'a pas favorisé les ventes".

"Rappelons que cette division a affiché des marges quasi-nulle au premier semestre, contre 11% l'an passé. Pour redresser la rentabilité la société doit rattraper son retard au second semestre, ce qui n'est pas bien parti", complète Arnaud Despré.

Une nouvelle acquisition

Notons que si Trigano rencontre donc des soucis dans les livraisons aux concessionnaires de ses produits, la fourniture des châssis, un problème de longue date de la société, progresse, le groupe soulignant "une amélioration progressive des réceptions de bases roulantes".

Le groupe demeure par ailleurs confiant sur ses perspectives, bien qu'elles demeurent très littéraires. "La direction s'est montrée optimiste pour l'année prochaine, soulignant l'accueil favorable de sa gamme de produits. Elle a également indiqué qu'elle maintiendrait ses prix l'année prochaine et aurait pour priorité la hausse de sa production", souligne Emmanuel Parot.

La société a par ailleurs annoncé une nouvelle acquisition, se renforçant encore un peu plus dans la distribution, qui a constitué l'essentiel de la politique de croissance externe du groupe ces dernières années. Trigano est entré en négociations exclusives pour acheter 70% du capital d'ADS Loisirs, un distributeur de camping-cars dans l'agglomération rennaise, avec un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros en 2022. "Compte-tenu du niveau des ventes de Trigano à cette société, l'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de cette acquisition serait de l'ordre de 25 millions d'euros", indique l'entreprise.

Depuis le rachat du slovène Adria en 2017, Trigano a atteint une part de marché dans la production de camping-cars qui l'empêche de vraiment poursuivre des acquisitions dans la fabrication de véhicules loisirs sans déclencher l'ouverture d'enquêtes antitrust de la Commission européenne. Depuis la société se renforce donc dans d'autres segments, en particulier de façon verticale en rachetant, donc, des distributeurs.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse