CAC 40 : Les contrarian trades vont payer

(BFM Bourse) - Ouverture en légère baisse en ligne de mire ce lundi pour le CAC 40, qui devrait reprendre son souffle après la puissante avancée vendredi, réalisée en grande partie en cours de séance, sur fond d'espoir d'une réouverture complète de l'économie chinoise, grâce à un allègement des mesures de restriction liées à la politique Zéro Covid.

Selon Bloomberg, les autorités chinoises réfléchissent à abolir un système qui interdit les compagnies aériennes de prendre certaines lignes vers la Chine, en fonction du nombre de passagers positifs au Covid-19 qu’elles transportent.

Le CAC 40 a gagné 2,77% à 6 416 points, dans des volumes en vive hausse, soutenu par les dossiers du luxe, et les matières premières. LVMH a gagné 5,75% à 666,20 euros, Arcelor Mittal 6,48% à 23,51 euros, L'Oréal 6,78% à 321,40 euros, Kering 7,07% à 503,4 euros. Hors indice phare, Eramet a bondi de 10% à 75,80 euros. JCDecaux a terminé en forte hausse de 14,3% après avoir publié une activité au troisième trimestre nettement au-dessus du consensus des analystes.

Pourtant, le principal rendez-vous statistique du jour a confirmé des tensions persistantes sur le front de l'emploi américain, laissant entrevoir une attitude ferme de la Fed pour le mois à venir. Attitude déjà confirmée plus tôt dans la semaine à l'issue du FOMC. Seule la légère augmentation du taux de chômage, à 3,7% de la population active, peut être vue comme un signe d'efficacité des mesures de durcissement monétaire de la Fed. Pour les principaux autres indicateurs, le salaire horaire moyen a progressé plus que prévu, à +0,4% en rythme mensuel, et le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) a dépassé les 260 000, au-delà des attentes également.

Pour rappel mercredi, les Fed Funds ont vu leur loyer relever de 75 points de base, à 4,00%, comme largement anticipé. Ce qui a pesé en revanche, c'est la volonté clairement affichée de repousser l'idée d'une pause dans le processus de resserrement monétaire (option jugée trop "prématurée") ainsi que l'avertissement clair sur les perspectives d'atteinte du "taux" neutre. L'objectif de quantification précise de ce dernier est encore délicat. Il a en tous cas dépassé les 5% après cette échéance monétaire.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de vendredi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+1,26% à 32 403 points) ou du Nasdaq Composite (+1,28% à 10 475 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,36% à 3 770 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9775$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 88.60$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce lundi, un discours de Mme Lagarde, Présidente de la BCE, à 09h45, et l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro à 10h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après un gap d'essoufflement (01/11), le baromètre a tracé mardi premier novembre un doji à ombre haute très prononcée, peu engageante. La confirmation a été nette mercredi avec une combinaison en englobante baissière dans des volumes en légère hausse, puis jeudi avec un gap baissier. Or l'ouverture en island reversal vendredi et les gains réalisés en cours-même de séance, n'a fait que confirmer la nervosité et le caractère contrariant du marché à court terme. La séance de vendredi n'a donc pas de caractère prédictif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6550.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6142.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6550.00 / 7120.00 Support(s) : 6142.00 / 6000.00 / 5906.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime