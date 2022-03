CAC 40 : Les conditions d'un rebond technique ne sont pas encore réunies

(BFM Bourse) - Alors que la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine (Zaporijia) a été visée par l'armée russe, provoquant à ses abords immédiats un incendie qui vient juste d'être maîtrisé, le conflit en Ukraine ne finit pas de peser sur les actifs à risque, à l'exception notable du brut, dont le baril de WTI campe désormais très largement au-dessus du seuil symbolique des 100$, à 109$ dans l'immédiat. Le flou qui règne quant à l'issue du conflit et à ses conséquences durables, qui pénalisent les marchés et met les grandes banques centrales face à un dilemme.

Emmanuel Auboyneau, Gérant associé Amplegest, distingue "à ce jour deux scénarios possibles [qui] s’affrontent. Le scénario tout d’abord d’une guerre courte, suivie de négociations avec un retour à la normale progressif. Les tensions et les rancœurs ne s’atténueront pas de sitôt mais un certain pragmatisme, au moins économique, prévaudra. Ce scénario pèserait finalement assez peu sur l’économie mondiale. Le prix des matières premières devrait retomber rapidement [...]. Le second scénario, celui d’une escalade à la fois militaire et économique, est beaucoup plus défavorable et pourrait conduire à une situation de stagflation très pénalisante pour nos économies."

Il faut dire que cette question du ralentissement potentiel de la croissance mondiale, dans un contexte inflationniste élevé, énergie en tête, rebat complètement les cartes pour les grands argentiers de la planète.

"Dans ce contexte, les Banques Centrales devraient se montrer plus prudentes et plus accommodantes, en particulier en Europe, face aux risques pesant sur la croissance. Parallèlement, l'inflation apparaît donc moins sous contrôle sachant que celle-ci pourrait être accrue nettement e cas d'accélération des sanctions sur le front de l'énergie, entraînant à nouveau des risques de ralentissement de l'activité", expliquent Jean-Marie MERCADAL, Directeur des stratégies d'investissement et Eric BERTRAND, Directeur Général Délégué et Directeur des Gestions chez OFI AM.

Dans tous les cas, et surtout depuis l'audition de J. Powell devant les Parlementaires cette semaine, les probabilités de voir les Fed Funds remonter dès le prochain FOMC de 50 pdb d'un coup se sont effondrées, ouvrant la voie clairement à une remontée de seulement 25 pdb. Verdict le 16 mars.

Concernant la principale publication statistique hier matin, à 55,5, le PMI service synthétique d'IHS Markit pour l'ensemble de la Zone Euro est ressorti très proche des attentes. Les données "composite" (industrie + service) sont mécaniquement disponibles pour février, à 55,5. Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, a apporté les éclairages suivants: "Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer les conséquences du conflit, une aversion croissante au risque ainsi que de nouvelles sanctions impacteront très certainement les perspectives d'activité, entravant ainsi la reprise post-pandémie. Le conflit ukrainien, qui accentue les risques inflationnistes et assombrit les perspectives d'activité, s'ajoute ainsi aux vents contraires que les ménages et les entreprises se préparaient déjà àaffronter et rend encore plus difficile la tâche délicate de la BCE de contrôler l'inflation tout en soutenant une reprise économique solide."

A noter que le PMI Services (ISM) américain a nettement déçu en manquant complètement les attentes. En revanche les inscriptions aux allocations chômage pour la semaine passée, sont ressorties en contraction à 215 000 nouvelles inscriptions.

Côté valeurs, le secteur automobile restait sous forte pression, victime des inquiétudes relatives à la production automobile mondiale: Renault, qui en outre souffre de son exposition à la Russie, a perdu quelque 5,87% supplémentaires à 24,195 euros. Les équipementiers Plastic Omnium (-4,93% à 16,60 euros), Valeo (-6,75% à 16,37 euros), et surtout Faurecia (-8,53% à 27,01 euros) était lourdement pénalisés.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de jeudi dans le rouge, avec un peu plus de résistance pour la Value, l'industrie et la banque en tête. Si le Nasdaq Composite a perdu 1,56% à 13 537 points, le Dow Jones ne s'est contracté que de 0,29% à 33 794 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,53% à 4 363 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1010$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 109,00$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce vendredi, le rapport fédéral NFP (Non Farm Payrolls) sur l'emploi américain au mois de février.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé,ont cédé, sur gap ample, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive. Le pullback de vendredi 25/02 aura été d'une précision chirurgicale. Une phase de haute volatilité s'ouvre. Le marubozu d'école tracé mardi 01er/03 en est une première étape.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 Support(s) : 6312.00 / 6050.00 / 5826.00

