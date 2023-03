CAC 40 : Les acheteurs réagissent

(BFM Bourse) - La macroéconomie fait son retour sur les marchés. Tout d'abord les investisseurs attendront ce matin à 11h00 la publication de l'indice ZEW, puis à 13h30 Christine Lagarde prendra une nouvelle fois la parole. Hier, lors de son intervention, Christine Lagarde a rappelé que les banques de la zone euro étaient résistantes et que leur exposition à Credit Suisse se chiffrait en millions et non en milliards. De plus, elle estime que les turbulences actuelles sur les marchés financiers peuvent faciliter la mission de la Banque centrale européenne en freinant la demande et l'inflation. Cet après midi les opérateurs surveilleront la publication des chiffres de ventes de logements existants aux États-Unis avant une journée cruciale demain puisque la Banque Centrale Américaine annoncera sa décision de politique monétaire.

Le secteur bancaire européen retrouve des couleurs après une semaine rouge sang la semaine dernière. L'indice a préservé sa moyenne mobile à 200 périodes en données journalières signe que les opérateurs profitent de ce repli pour se repositionner et ne capitulent pas. On suivra donc de près le comportement du secteur pour s'assurer que le rebond puisse s'inscrire dans le temps sur l'indice français.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement toujours haussier à moyen terme, on surveillera les replis vers les 6800 points pour construire sa position acheteuse et viser un retour vers les moyennes mobiles journalières : MM20 et MM50 dans les prochains jours, autour des 7150 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice CAC 40 cote au dessus du support à 6740.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7000.00 / 7225.00 / 7422.00 Support(s) : 6740.00 / 6420.00 / 6100.80

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime