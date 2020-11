CAC 40 : Les acheteurs ne lâchent rien

(BFM Bourse) - Les premiers essais concluants sur un prochain vaccin contre le Covid de Pfizer et Biontech ont clairement changé l’ambiance sur les marchés. Le nombre de cas COVID augmente et cela n’entache pas les bonnes dispositions alors que de nombreux indices tels que Dow Jones, SP500 ou encore Nasdaq ont échoué sous des résistances clés. L’indice DAX, homologue de l’indice parisien, a également consolidé sous les 13330 pts, ses plus hauts de l’été.

C’est alors que la semaine s’annonce calme sur le plan macroéconomique avec quelques publications ici et là comme les ventes au détail aux Etats-Unis demain. Ce seront surtout des discours de banquiers centraux qui seront attendus toute la semaine comme Christine Lagarde ou encore le président de la banque centrale d’Australie.

Concernant la place parisienne, une rotation sectorielle a débuté avec une reprise des valeurs massacrées pour commencer à anticiper la suite à cette période de confinement et de crise sanitaire. Et pourtant, il reste encore plus de la moitié du chemin à faire pour Pfizer qui devra communiquer la suite de ses essais, même si une réussite de 90% semble être acquise. Une news devrait avoir lieu dans les prochains jours à ce sujet.

En attendant, le marché ne prête pas attention aux risques d’une troisième vague notamment aux Etats-Unis qui enregistre plus de 242 000 décès. La maire de Chicago a averti que Thanksgiving devait avoir lieu en comité restreint sans accepter de personnes extérieures au domicile. Se pose aussi la question prochainement du Black Friday pour les commerçants, la période la plus importante en termes d’achats pour les fêtes de fin d’année.

A l’ouverture, l’indice parisien est attendu pour le moment en hausse de quasi +1% alors que l’or poursuit progressivement son rebond de fin de semaine passée à 1895 $. Le pétrole profite de l’appétit pour le risque à +1% au-delà des 43 $ sur le Brent et 40.50$ sur le WTI. Léger recul cette nuit des valeurs refuges comme le Yen face à d’autres devises après une fin de semaine sous le signe d’une consolidation latérale et ce, sans entacher l’impulsion haussière violente de Lundi dernier.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une accalmie tout au long de la semaine passée, la vigueur du marché a prouvé sa capacité à tenir après une impulsion de plus de 7.5% Lundi. Le niveau d'invalidation de cette impulsion en Daily est fixée à 5200 pts, 50% de retracement de la bougie impulsive, et à plus court terme à 5350/5330 pts, les plus bas de vendredi dernier. En effet, cette bougie est en extrême, montrant que le gap baissier n'a pas donné suite. Les acheteurs sont bien présents et il serait contraire aux règles de continuation de tendance, que de se mettre en face. Les achats seront privilégiés tant que les 5344 pts ne seront pas enfoncés, puis cette invalidation sera relevée progressivement, chaque jours, sous les plus bas du jour ou de la veille. 5492 pts est logiquement le premier objectif avant de viser plus ambitieux à 5500 pts, voire 5600 pts sur une plus longue échéance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5344.00 points.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Turbo Société Générale 47H0S est adapté.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 5462.00 / 5500.00 Support(s) : 5344.00 / 5214.00

