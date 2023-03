CAC 40 : Les 7 000 points symboliques ont volé en éclats

(BFM Bourse) - Après la débâcle de SVB et de deux autres établissements bancaires américains, c'était au tour hier du Credit Suisse de faire vaciller les principales place européennes, emportées par le secteur banque / assurance / gestion d'actifs. Le CAC a chuté de 3,58% à 6 885 points, dans un niveau d'activité très nourri.

L'établissement helvétique a subi un violent plongeon boursier, perdant plus de 30% au cours de la journée, avant de remonter un peu la pente pour clôturer à -24% (la pire chute de son histoire en Bourse). Le séisme a pour origine les déclarations du président de la Banque nationale saoudienne, Ammar Al Khudairy. Ce dernier a déclaré sur Bloomberg TV, qu'il était hors de questions que son groupe, plus grand actionnaire de Credit Suisse avec près de 10%, injecte des liquidités dans la banque suisse si elle venait à en avoir besoin. La Banque Nationale Suisse s'est dite prête à aider l'emblématique institution bancaire.

A Paris Axa a chuté de 5,14% à 26,29 euros, Amundi de 5,71% à 54,45 euros, BNP-Paribas de 10,11% à 52,03 euros et Société Générale de 12,18% à 21,49 euros. De façon générale, une grande frange de dossiers cycliques étaient attaqués, à l'image, sans exhaustivité, de Rexel (-6,70% à 21,85 euros), Air France (-8,56% à 1,553 euro), Eramet (-8,94% à 91,15 euros), Valeo (-9,50% à 17,95 euros), Alstom (-10,45% à 23,23 euros), Faurecia (-11,89% à 18,86 euros) et Vallourec (-13,90% à 11,30 euros), lanterne rouge du compartiment A de la cote.

C'est dans cette ambiance lourde que les opérateurs vont devoir se tourner aujourd'hui vers Francfort où la BCE achèvera un nouveau Conseil des Gouverneurs. Mme Lagarde devra se prêter à "un exercice d’équilibriste", selon les termes d'Axel BOTTE, stratégiste international chez OSTRUM AM. "L’incertitude [étant] montée d’un cran avec les faillites bancaires américaines. Les attentes du marché en matière de politique monétaire ont évolué effaçant près de 50 à 75 pb de resserrement d’ici le mois de juin en quelques jours de tourmente."

"Mme Lagarde devra se conformer au mandat et renouveler son engagement à combattre l’inflation sans rajouter à la volatilité ambiante. Des propos rassurants sur l’état des banques européennes et un soutien implicite au système bancaire en cas de besoin seraient les bienvenus pour « adoucir la pilule » des 50 pb mais un revirement accommodant serait un très mauvais signal."

Verdict à 14h15 pour la décision de politique monétaire européenne proprement dite et à 14h45 pour la conférence de presse.

Au chapitre statistique hier, à noter un effondrement de l'indice manufacturier de la Fed de NY (Empire State Index), passant de -7,9 à -24,6.

De l'autre côté de l'Atlantique les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, le Dow Jones reculant 0,87% à 31 874 points et le Nasdaq Composite parvenant à s'extirper en territoire vert (+0,05% à 11 434 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,73% à 3 891 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0610$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 67,70$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 13h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 7 000 points symboliques, que nous mettions sous surveillance rapprochée, ont volé en éclats mercredi, dans des conditions de volatilité et d'activité très impactantes. La différence de 262 points, entre les points hauts (ouverture au demeurant) et les points bas (proches de la clôture hier) témoigne d'une mobilisation massive et continue du camp vendeur tout au long de la séance. Nous sommes au cœur d'un mouvement de correction qui n'a pas atteint son paroxysme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7225.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7225.00 / 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 6740.00 / 6420.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime