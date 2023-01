CAC 40 : Les 6 550 points, niveau pivot du tournant de l'année

(BFM Bourse) - En l'absence de repères en provenance de Wall Street pour la première séance de l'année, le marché parisien a pris quelques couleurs, grâce à des rachats à bon compte sur un certains nombres de dossiers malmenés en 2022, à l'image de Valeo (+6,74% à 17,825 euros), Faurecia (+8,49% à 15,33 euros) ou encore Orpea (+10,27% à 6,806 euros). Des dossiers à fort effet Bêta, qui ont donc tendance à amplifier les variations de leurs indices de référence. Palme spéciale pour Atos, qui a bondi de plus de 20%, alors qu'Airbus réfléchirait à prendre une participation minoritaire dans Evidian, la branche cybersécurité et numérique d'Atos.

Au chapitre statistique, pas de surprise sur les données finales des indicateurs baromètres d'activité dans l'industrie dans les principaux pôles économiques de la Zone Euro. Sur l'ensemble de l'union monétaire, le score pour décembre ressort à 47,8, conforme aux premières estimations.

Chris Williamson, Chief Business Economist at S&P Global Market Intelligence, a apporté les éclairages suivants: "Quant à l'année à venir, en sus de surveiller les potentiels changements de politique budgétaire et monétaire, en tête de liste des problèmes que les fabricants doivent surveiller à l'approche de 2023, se trouve l'impact sur les chaînes d'approvisionnement et les prix des matières premières de la politique sanitaire en Chine, ainsi que la possibilité de fortes variations des prix de l'énergie liées à l'évolution de la situation géopolitique, avec la guerre en Ukraine, qui reste la principale menace pour la stabilité dans la région."

Wall Street rouvrira ce mardi, après un weekend prolongé, le lundi 2 janvier ayant été chômé pour le nouvel an, le 1er tombant cette année un dimanche. Retrouvez ici l'ensemble des jours fériés à Wall Street pour 2023.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0650$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80.40$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, le PMI manufacturier américain en données finales pour décembre à 15h45, et toujours outre Atlantique, les dépenses de construction à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, le pullback mercredi 21/12 sur les 6 550 points doit être infirmé ou confirmé définitivement pour envoyer un quelconque signal exploitable. Il a pour l'instant été confirmé par deux fois. C'est ce niveau de pivot (6 550) qui va constituer l'arbitre de cette toute première partie de l'année.

Côté indicateurs de tendance, les trajectoires relatives de deux moyennes mobiles remarquables envoient pour leur part un signal d'alerte.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6550.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6550.00 / 6740.00 / 6823.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6100.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime