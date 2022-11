CAC 40 : Les 6 550 points en phase de redéfinition technique

(BFM Bourse) - La bonne surprise du ralentissement du rythme de hausse des prix à la consommation outre Atlantique, et l’allègement par Pékin de certaines restrictions sanitaires, auront permis aux marchés d'actions la semaine passée, de poursuivre leur rally automnal. Le CAC 40 (+0,58% à 6 594 points vendredi), aura gagné, sur l'ensemble de la semaine, 2,78%, dans des volumes hebdomadaires en hausse significative.

Pour rappel, jeudi, les opérateurs ont eu l'agréable surprise de voir l'inflation américaine ralentir assez sensiblement. Les différents indices des prix à la consommation aux Etats-Unis constituaient LE temps fort statistique de la semaine. Dans le détail, les prix, dans leur acceptation la plus large, énergie et alimentation incluses ont progressé de 7,7% en rythme annualisé, contre 8.2% le mois dernier, et 7,9% attendu, selon les derniers chiffres du Census Bureau, en données corrigées des variations saisonnières. Hors éléments volatils (alimentation et énergie), les prix ont progressé de 6.3%.

Selon l’AFP, Pékin a en effet annoncé plusieurs mesures dans une note publiée vendredi sur internet par la télévision publique CCTV. Chinois et étrangers arrivant en Chine effectueront désormais une quarantaine de seulement huit jours, contre dix auparavant, indique l’agence. Par ailleurs, Pékin a mis fin à un mécanisme de "coupe-circuit" qui annulait les vols internationaux pour une à deux semaines vers la Chine en cas de découverte, à l'arrivée des vols précédents, d'un nombre jugé trop élevé de passagers contaminés à bord.

Côté valeurs, des dossiers lourdement pénalisés ces derniers mois ont amplifié leur mouvement de réaction, à l'image de Casino Guichard (+14,34% à 12,52 euros), Orpea (+7,93% à 8,624 euros) et Atos (+11,24% à 11,435 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indice sur actions ont de nouveau enregistré des gains, grâce notamment aux dossiers de croissance. Le Dow Jones a grappillé 0,10% à 33 747 points, mais le Nasdaq Composite, à forte coloration technologique, 1,88% à 11 323 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,92% à 3 992 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0320$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 89.70$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce lundi, la production industrielle en Zone Euro à 11h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bonne surprise du ralentissement de l'inflation outre Atlantique, si elle a provoqué une envolée du Nasdaq Composite et du Nasdaq 100, du S&P500 dans une moindre mesure, a un effet de soulagement de ce côté-ci de l'Atlantique. La mobilisation continue du camp acheteur après la publication statistique s'est traduite jeudi 10/11 par un marubozu ample, qui est venu recouvrir le gap baissier du 22 août, avec un retour franc sur une zone de résistance à 6 550 points. La capacité à s'en affranchir dans de forts volumes viendrait ouvrir la voie à une poursuite du rally d'octobre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6390.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 6898.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime