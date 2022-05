CAC 40 : Les 6 000 points symboliques sont menacés

(BFM Bourse) - Le marché parisien a commencé la semaine dans le rouge vif, la crispation laissant place à une forme de peur, sur fond de hausse des rendements des obligations d’État. Wall Street aura pesé dans la balance, les pertes s'accentuant à Paris à mesure que les indices américains dévissaient. Face à des Treasuries 10 ans qui s'installent désormais au-dessus du seuil psychologique des 3%, les valeurs de croissance, tout particulièrement sur le secteur technologique, ont subi de puissants dégagements. Le Nasdaq Composite aura plongé de plus de 4%. C'est son 4ème plongeon autour des 4% en 10 séances.

En cause bien sûr les craintes d'une inflation forte et durable, conjuguée à un ralentissement de la croissance mondiale, sur fond de guerre interminable en Ukraine, et d'une mise à l'arrêt de l'usine du monde avec une politique Zéro Covid appliquée à la lettre en Chine.

Toute la question est de savoir dans quelle mesure le ton moins agressif qu'anticipé, adopté par J Powell à l'issue du dernier FOMC, est en mesure de convaincre les marchés. Force est de constater que le soulagement aura été de courte durée la semaine dernière. "Le président de la Fed continue donc de vendre aux investisseurs, « un chemin », idéal avouons-le, où la banque centrale américaine arriverait à faire baisser l’inflation sans mettre l’économie américaine en récession.", pour Thomas Giudici, co responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion. "Les marchés financiers ont, dans un premier temps, favorablement accueilli ce discours, avant de rapidement se retourner. Si le fait de voir une Fed « dovish », ou plutôt moins agressive dans le contexte actuel en excluant des hausses de 75 bps, a toujours soutenu les marchés, les investisseurs semblent ne plus croire au chemin annoncé par Jerome Powell."

Au chapitre statistique, les investisseurs ont pris connaissance lundi de l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro, qui a poursuivi sa contraction, s'enfonçant davantage en territoire négatif, à -22,6, manquant les attentes. Pour rappel, l'Indice économique Sentix est calculé mensuellement à partir d'une enquête auprès de plus de 5 000 investisseurs privés et institutionnels sur leur appréciation de la situation économique et leurs anticipations économiques sur les 6 prochains mois.

Côté valeurs, sans forte actualité du côté des entreprises, près de 85% des principales valeurs parisiennes s'affichent en repli, à nouveau sans tendance sectorielle marquée, les principales baisses revenant à des sociétés issues d'industries aussi différentes que les services de paiement (Worldline -4,87%) ou les valeurs technologiques (Dassault Systèmes -4,78%), le luxe et les cosmétiques (-3,67% pour L'Oréal) ou les infrastructures électriques et numériques du bâtiment (Schneider -4%). Les valeurs pétrolières ont également délaissées, TotalEnergies cédant 4,87% dans le sillage du repli de plus de 5% des cours de l'or noir sous la crainte d'un ralentissement de la demande chinoise.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont très mal débuté la semaine, à l'image lundi du Dow Jones (-1,99% à 32 245 points) et surtout du Nasdaq Composite (-4,29% à 11 623 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 3,20% à 3 991, abandonnant le seuil symbolique des 4 000 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0580$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 101,30$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mardi, l'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande à 11h00 et l'indice NFIB des petites entreprises américaines à 12h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La décroissance des points hauts successifs est désormais très nette: 05/01, 10/02, 29/03, 21/04, 29/04, 05/05.

La borne basse d'un pattern baissier, vers 6 380 points, a été rompue le 05 mai, sur combinaison de bougies en englobante baissière. Confirmation dès le lendemain, sur gap et dans des volumes de transaction épais, ainsi que par l'allure de la bougie hebdomadaire numéro 18.

Le tableau technique est assombri, et le seuil hautement symbolique des 6 000 points est menacé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6380.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6380.00 / 6760.00 / 7036.00 Support(s) : 6055.00 / 5826.00 / 5295.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime