CAC 40 : Le test NVidia brillamment réussi, place au test Jackson Hole

L'indice CAC 40 a connu une séance très poussive mercredi, à l'image de la déception suscitée par une batterie d'indicateurs d'activité, et dans l'attente des résultats trimestriels d'NVidia, à valeur de baromètre pour tout un pan de la cote. Par ailleurs, le marché restait dans l'attente fébrile du symposium de Jackson Hole, grand messe annuel des grands argentiers de la planète. Cette année, le colloque se déroulera dans un contexte d'inflation en passe d'être maîtrisée pour les principaux pôles économiques de la planète, mais sans atteinte des taux cibles...

Les PMI (Purchasing Managers' Index), en toutes premières estimations pour le mois en cours, ont déçu tout particulièrement pour les services dans l'ensemble de la Zone Euro, à 48,7, alors que le consensus de marché laissait augurer une baisse moins importante, au-dessus en tous cas des 50 points qui pour rappel, sépare une contraction d'une expansion du secteur considéré. Il s'agit d'un plus bas de 30 mois. La déception est sévère également sur le seul secteur industriel allemand, à valeur de moteur pour le vieux continent, à 39,1, très proche toutefois de la cible.

NVidia, sous les feux brûlants des projecteurs, va constituer un baromètre de référence pour le Nasdaq Composite, et par ricochet sur tout un pan technologique de la cote au-delà des frontières américaines. Celui qui se présente désormais comme le leader mondial du calcul informatique - rien que ça ! -, spécialiste historique des cartes graphiques, compte être un acteur stratégique majeur de l'IA. Au printemps, Nvidia passait le cap des 1 000 milliards de dollars en Bourse, et rejoignait le club des "tech qui comptent": les FANGAM+Tesla. Et les attentes, légitimement gourmandes, ont été dépassées mercredi à la publication de la copie trimestrielle... De quoi renforcer l'idée que l'IA est une thématique, autant qu'un marché en plein essor.

Soulagement d'un côté avec Nvidia, et climat alourdi de l'autre à l'approche du symposium de Jackson Hole. grand-messe annuelle des argentiers de la planète. Cette année, le colloque se déroulera dans un contexte d'inflation en passe d'être maîtrisée pour les principaux pôles économiques de la planète, mais sans atteinte des taux cibles... D'ailleurs, "les minutes de juillet du FOMC (Federal Open Market Committee) résument peut-être le mieux l'état d'esprit des banquiers centraux occidentaux, en indiquant que la plupart des participants continuent de s'inquiéter des "risques importants de hausse de l'inflation", avancent les stratégistes de Muzinich & Co.

"La crainte d’avoir des taux d'intérêt plus élevés plus longtemps a chahuté le marché obligataire : le taux 10 ans US s'est tendu au-dessus des 4,3% soit le plus haut niveau depuis 2008 et le taux hypothécaire à 30 ans est, lui aussi, au plus haut depuis 21 ans à 7,2%" note l'équipe de gestion obligataire d'Auris. "Cette semaine, tous les regards seront tournés en direction du Wyoming, l’Etat américain qui accueille les grands argentiers pour la réunion annuelle de Jackson Hole. J. Powell s'exprimera jeudi matin, le rendez-vous est donc pris ! "

Côté valeurs, Société Générale a gagné 0,96% à 26,20 euros, bénéficiant d'un relèvement de recommandation de la part de Morgan Stanley à "surpondérer". Dassault Aviation a pris 1,3% après avoir obtenu la certification des autorités européennes et américaines pour son Falcon 6X. Virbac a avancé de 2,1%. Le laboratoire vétérinaire a décalé la date de publication de ses résultats semestriels, en raison des perturbations dues à la cyberattaque de juin, et annoncé un programme de rachats d'actions.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,54% à 34 472 points) et surtout du Nasdaq Composite (+1,59% à 13 721 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,10% à 4 436 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0860$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78,60$.

A l'agenda ce jeudi, à suivre en priorité, outre Atlantique, les commandes de biens durables et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. A noter que le symposium de Jackson Hole s'ouvre officiellement ce jeudi, dans la vallée idyllique éponyme du Wyoming.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Du 10 au 18 août, d'un trait, l'indice phare tricolore a fondu d'une borne à l'autre du vaste losange aplati (diamant) qui concentre ses oscillations nerveuses depuis le 24 mai, en rompant au passage la ligne d'encolure d'une figure chartiste baissière à 7 250 points. Une poursuite des oscillations au sein du diamant est envisagée. Toute sortie de ce dernier donnera un directionnel à condition que les volumes, et une fédération sectorielle, soient au rendez-vous... Des signes de fatigue au sein même de ce diamant sont déjà perceptibles. Toutefois, une visite de la partie haute du diamant peut être envisagée à très court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 7084.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

