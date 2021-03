CAC 40 : Le scénario graphique de consolidation élargie prend corps

(BFM Bourse) - Le scénario de formation d'une consolidation élargie se confirme progressivement sur l'indice CAC 40, qui a terminé la semaine sur une note étale en données hebdomadaires, mais non sans volatilité. Vendredi, l'indice phare parisien a gagné 0,61% à 5 988 points, à un cheveu du niveau technique clef des 6 000 points. La situation sanitaire et vaccinale continue d'occuper les esprits. Confrontée à des problèmes de livraisons de vaccins au cœur d'un vif différend entre Bruxelles et Londres, l'UE s'est dite prête jeudi à bloquer les exportations d'AstraZeneca, lors d'un sommet virtuel auquel a également participé le président américain Joe Biden.

Emmanuel Macron a par ailleurs jugé, au cours d'une allocation nocturne, que l'Europe devra "améliorer" et "compléter" sa réponse économique et budgétaire à la crise sanitaire afin que la relance soit "plus vigoureuse" et ne diverge pas trop de celle des États-Unis. Outre Atlantique justement, l'accélération très nette du rythme des vaccinations outre Atlantique qui soutient la cote. Alors que son objectif de 100 millions d'injections dans les 100 premiers jours de mandat sera explosé, Joe Biden l'a tout simplement... doublé, à 200 millions d'injections de vaccin, dans le même horizon de temps !

Soulagement concernant la situation ubuesque dans le Canal de Suez, où les autorités égyptiennes en charge de la gestion du passage hautement stratégique annoncent que le porte-conteneur qui bloquait totalement l'accès est désormais remis dans le bon axe à hauteur de 80%. 10% des livraisons du commerce mondiale étaient gelées...

Au chapitre statistique vendredi, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti en hausse surprise, à 96.6, au-delà des attentes, au plus haut depuis juin 2019. "En dépit du rythme des infections par le Covid en Allemagne, les chefs d'entreprises abordent le printemps avec un sentiment d'optimisme grandissant", a précisé l'IFO Institute. Outre Atlantique, les opérateurs ont pu prendre connaissance du déficit de la balance commerciale des biens (-86,7 Milliards de $), manquant de peu la cible pour le mois de février, et les revenus et dépenses des ménages, proches des attentes. A 84.9, les données révisées de l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich) est ressorti en hausse, au-dessus de la cible.

Côté valeurs, la perspective d'une reprise économique vigoureuse associée à la nouvelle remontée des rendements souverains (+40 points de base pour les "Treasuries" américains à 10 ans vers 18h10, à 1,65%) ont favorisé les valeurs cycliques, au premier rang desquelles on retrouve les bancaires (+1,8% pour Société Générale, +1,7% pour BNP Paribas, +1,6% pour Crédit Agricole), pour lesquelles la perspectives de remontée des taux est synonyme d'espoir de progression de la rentabilité. Airbus (+1,2%) a profité également de cette nouvelle rotation, tout comme Saint Gobain (+2,7%). Le géant de l'optique ophtalmique EssilorLuxottica a grappillé tout juste 0,2% après annoncé la conclusion d'un accord afin d'acquérir Walman, un réseau de laboratoires spécialisés en produits optiques aux États-Unis. La meilleure performance du jour est pour ArcelorMittal, dont le titre bondit de 8,7% en réaction au plan dévoilé par le premier sidérurgiste mondiale pour réduire son empreinte carbone et répondre à ses objectifs énoncés il y a six mois, à savoir diminuer ses émissions de 30% à horizon 2030 avant d'atteindre la neutralité carbone, au niveau mondial, d'ici 2050.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de vendredi en confirmant les bonnes dispositions de la veille, en mettant un joli coup de "Polish" sur leur bougie hebdomadaire. Pour la dernière séance de la semaine, le Dow Jones a gagné 1,39% à 33 072 points, et le Nasdaq Composite 1,24% à 13 138 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1,66% à 3 974 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1780$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 59,60$.

À l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité la masse monétaire M4 au Royaume-Uni à 10h30, et le discours de Waller (FOMC) à 17h00.

Les opérateurs noteront qu'avec le passage de la France métropolitaine en heure d'été ce weekend, nous retrouvons le traditionnel horaire d'ouverture à Wall Street: 15h30. Par ailleurs, la semaine boursière sera écourtée, vendredi (Saint) faisant partie des jours chômés à la Bourse de Paris.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 a désormais comblé intégralement le "Gap Covid" du 24/02, fossé de cotation ample. Cet événement est majeur sur le plan technique, et montre, par son absence d'hésitation lors du comblement un surcroit de confiance. Désormais, nous arrivons dans une zone dite d'allégement.

Le questionnement sur une diminution du degré d'exposition aux actions s'intensifie pour nombre d'investisseurs. Sans que le directionnel ne change pour autant. Ces questionnements pourront se traduire momentanément par une phase très technique et hachée entre deux bornes, révisées entre 5 870 et 6 200 points.

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir. Une phase de consolidation élargie pour les prochains jours est l'une des options les plus crédibles.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5800.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6135.00 Support(s) : 5800.00 / 5650.00

