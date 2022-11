CAC 40 : Le ralentissement de l'inflation américaine nourrit une poursuite du rally

(BFM Bourse) - A noter tout d'abord qu'en dépit du caractère férié de ce vendredi (11 novembre, Armistice 1918 et hommage aux morts pour la France), la Bourse de Paris sera ouverte, dans des conditions habituelles d'horaires et de cotation.

Jeudi, les opérateurs ont eu l'agréable surprise de voir l'inflation américaine ralentir assez sensiblement. Les différents indices des prix à la consommation aux Etats-Unis constituaient LE temps fort statistique de la semaine.

Dans le détail, les prix, dans leur acceptation la plus large, énergie et alimentation incluses ont progressé de 7,7% en rythme annualisé, contre 8.2% le mois dernier, et 7,9% attendu, selon les derniers chiffres du Census Bureau, en données corrigées des variations saisonnières. Hors éléments volatils (alimentation et énergie), les prix ont progressé de 6.3%.

De quoi apporter un soulagement certain sur les marchés, laissant entrevoir un relatif adoucissement du ton de la Fed pour ses prochaines échéances monétaires, tout du moins un ralentissement de rythme de resserrement du robinet.

Les valeurs de croissance, dans le luxe et la technologie ont particulièrement profité de ces chiffres, à l'image, sur le CAC 40, de Cap Gemini (+5,80% à 175,10 euros), Hermès (+5,87% à 1 434 euros), Wordline (+7,02% à 46,82 euros), Dassault Systèmes (+7,72% à 36,43 euros), ou STMicroelectronics (+7,81% à 35,77 euros).

A l'inverse, Teleperformance a vu son cours s'effondrer (-33,90% à 175,95 euros), après l'ouverture d'une enquête sur les conditions de travail des employés du groupe en Colombie.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont très positivement réagi aux dernières publications d'inflation par le Census Bureau. Si le Dow Jones a bondi de 3,70% à 33 715 points, le Nasdaq Composite, très sensible aux variations de taux, a vu son cours propulsé à 11 114 points, soit une hausse de 7,35%. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 5,54% à 3 956 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0230$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 88.40$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, l'indice de confiance des consommateurs américains (U-Mich), en données préliminaires.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bonne surprise du ralentissement de l'inflation outre Atlantique, si elle a provoqué une envolée du Nasdaq Composite et du Nasdaq 100, du S&P500 dans une moindre mesure, a un effet de soulagement de ce côté-ci de l'Atlantique. La mobilisation continue du camp acheteur après la publication statistique s'est traduite jeudi 10/11 par un marubozu ample, qui est venu recouvrir le gap baissier du 22 août, avec un retour franc sur une zone de résistance à 6 550 points. La capacité à s'en affranchir dans de forts volumes viendrait ouvrir la voie à une poursuite du rally d'octobre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6390.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 6550.00 / 6898.00 / 7036.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime