CAC 40 : Le Kremlin resserre le robinet de gaz

(BFM Bourse) - Alors que la Russie renforce sa pression sur l'Europe en arrêtant le gazoduc NordStream1 - actant l'utilisation du gaz comme arme politique, les principaux marchés d'actions ont connu une nouvelle séance dans le rouge lundi. Si le DAX30 a perdu 2,22% à 12 760 points, le CAC40 s'est contracté de 1,20% à 6 093 points, en l'absence de repères en provenance de Wall Street, resté fermé en raison d'un jour férié (Fête du Travail). Moscou n'avait pas rouvert les vannes samedi après trois jours de fermeture du gazoduc pour "des opérations de maintenance".

Au moins, les choses sont clairs ! "En réponse à la volonté des membres du G7 d’instaurer un prix maximum sur le pétrole, la Russie a, en effet, annoncé la fermeture du gazoduc Nord Stream 1 pour une durée indéterminée. Le « stop and go » sur les livraisons devrait donc se poursuivre, la Russie ne pouvant pas non plus totalement se passer de la manne financière européenne." commente Thomas Giudici (Auris Gestion).

La semaine sera très dense sur le front statistique et macroéconomique, avec en point d'orgue la conclusion d'un Conseil des Gouverneurs de la BCE (jeudi). Un tout de vis d'ampleur (75 pdb) est attendu par une grande frange de cambistes, ce qui porterait le "loyer" de l'Euro à 1,25%. "La BCE semble déterminée à faire passer la lutte contre l'inflation avant les préoccupations sur la croissance, la configuration macroéconomique reste complexe et les risques politiques élevés." résume Konstantin VEIT, gérant de portefeuille chez PIMCO.

Hier les investisseurs ont composé avec deux déceptions notables: le PMI services en Zone Euro qui repasse symboliquement sous les 50 points en données finales pour le mois d'août, et l'indice Sentix de confiance des investissement, qui à -31,8, s'enfonce davantage en manquant complètement la cible.

Côté valeurs, c'est une nouvelle fois l'automobile au sens large (équipementiers compris) qui était le plus lourdement pénalisé en Bourse. Les équipementiers possèdent de nombreux sites de production en Allemagne, proches de leurs clients d’outre-Rhin. Ils sont donc particulièrement exposés au risque de rationnement de gaz qui pourraient éventuellement être imposés aux industriels en Allemagne. Stellantis a perdu 4,86% à 12,816 euros, Renault 5,48% à 27,76 euros, Valeo 8,27% à 17,695 euros, et Faurecia 8,94% à 13,19 euros.

Pour rappel, Wall Street est resté fermé hier en raison d'un jour férié (Fête du Travail).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9950$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 88,90$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mardi, le PMI services américains (ISM) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 550 points sont définitivement qualifiables de résistance, et nous assistons à une entrée dans un nouveau cadre de travail sous la moyenne mobile à 50 jours (en orange). La bougie tracée mardi 30/08, si elle avait été construite sous les points bas de lundi, aurait pu évoquer l'imminence d'un rebond technique. Ce n'est pas le cas. Nous en avons eu la confirmation mercredi 31/08 avec une clôture exactement sur les points bas mensuels.

Cette bougie de mercredi, en marubozu d'école, répond à celle de vendredi 26/08, en se situant déjà bien en-deçà, marquant le cœur d'une vague de dégagements. Le gap de jeudi 1er septembre donne le ton de la rentrée, confirmant la psychologie de marché identifiée. Il a été comblé quasi immédiatement, ouvrant la voie à une poursuite des dégagements. Prochain garde-fou sur les 5 785 points.

A noter la pression, sur le plan horaire, de la moyenne mobile à 50 heures (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6308.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6308.00 / 6550.00 Support(s) : 6000.00 / 5858.00 / 5785.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

