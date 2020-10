CAC 40 : Le calme avant une semaine mouvementée

(BFM Bourse) - Après une semaine à +2.53%, l’indice parisien devra cette semaine composer entre la campagne présidentielle aux Etats-Unis, les cas de Covid qui semblent repartir de plus belle, le début des publications trimestrielles aux Etats-Unis en commençant par les valeurs bancaires, et un agenda peu chargé sur le plan macroéconomique.

Presque 3 semaines restantes pour arriver au 3 novembre. Donald Trump repart en campagne après son infection au COVID-19 comme si de rien n’était, car son médecin Sean Conley, le dit lui même : il n’est plus contagieux. Bien évidemment, il y a va de son commentaire :” J'ai vaincu ce foutu, cet horrible virus chinois”. Il n’a pas le choix car Joe Biden gagne du terrain alors que Donald Trump tente de revenir sur ses propos initiaux concernant le plan de relance budgétaire qu’il avait balayé après sa sortie de l'hôpital. 1800 milliards $ serait le montant évoqué pour satisfaire républicains et démocrates.

En attendant, 7.7 millions de personnes sont contaminées aux Etats-Unis. Les cas de contaminations au COVID-19 augmentent ailleurs dans le monde, notamment en Russie avec 13634 nouveaux cas en 24h, un nouveau record, ou encore presque 2500 nouveaux cas en Allemagne, 12000 au Brésil, et plus de 16100 en France en repli par rapport aux 26896 cas détectés de la veille.

Les marchés obligataires américains seront fermés ce jour pour cause de Columbus Day, jour où Christophe Colomb est arrivé dans le Nouveau Monde en 1492.

Cette semaine sera peu chargée en statistiques macroéconomiques avec demain l’inflation aux Etats-Unis. Mais ce ne sera pas de tout repos puisque débutera la saison des publications trimestrielles aux Etats-Unis au travers des banques américaines : Goldman Sachs, JPMorgan, Bank Of America et bien d’autres. Les chiffres du 3ème trimestre seront une donnée clé pour les marchés qui jusqu’à présent se contentent d’anticiper un retour à la normale à l’aide d’un plan de relance, de composer avec les Tweets de Donald Trump et d’un COVID-19 qui continue de contaminer la planète.

L’indice CAC40 a progressé la semaine passée de plus de 2.5% alors qu’aux Etats-Unis, la tendance haussière se poursuit avec des progressions sur la semaine de +3.84% pour le S&P500, +3.27% pour l’indice DowJones, et +4.56% pour l’indice Nasdaq Composite. Le Gold a franchi les 1930 $ en toute fin de semaine après avoir latéralisé les jours précédents. L’Euro Dollar a reconquis les 1.1800.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Rien ne semble arrêter la tendance haussière à Wall Street, tirant vers le haut des indices européens. La moyenne mobile à 20 périodes en données horaire sur l'indice CAC40 sera le point de repère des Bullish pour accompagner le mouvement ascendant quand bien même il reste beaucoup plus faible que ses homologues américains. Les signaux baissiers sont inexistants même si l'on sait que la vapeur peut se retourner au moindre Tweet. Haussier, oui, mais sans grande ambition, si ce n'est déjà de combler le gap encore ouvert jusqu'à 4978 pts. Attention donc à bien respecter une règle de Money Management qui est d'avoir un objectif au moins égal au risque que l'on prend et ce, dans un contexte de hausse larvée, qui pourrait cette semaine être beaucoup plus animée par les publications trimestrielles.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 4954.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4916.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 4954.00 / 4978.00 / 5087.00 Support(s) : 4916.00 / 4866.00 / 4763.00

