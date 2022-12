CAC 40 : Le Cac40 trouve un catalyseur en provenance de Chine

(BFM Bourse) - L’indice parisien est attendu légèrement positif avec la bonne clôture des indices américains en fin de semaine dernière. Pourtant les dernières publications macroéconomiques avaient dans un premier temps rendu les acheteurs timorés alors que la fin d’année approche. Les dernières statistiques suggèrent toujours une inflation robuste et une économie américaine résiliente impliquant théoriquement une politique monétaire venant de la Fed encore restrictive et sans impact quant au resserrement monétaire en cours. Les dernières données publiées font remonter légèrement le taux à 10 ans américain ainsi que les probabilités d’une double de hausse lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve Fédérale (Fed). De notre côté de l’Atlantique, Klaas Knot, gouverneur de la banque centrale néerlandaise, envisage que le resserrement de la BCE se poursuive jusqu'à l'été prochain. D'ici juin 2023, cinq réunions de politique monétaire sont attendues. Le taux terminal évolue autour des 3,4% mais pourrait être plus haut pour Isabel Schnabel. Les investisseurs devront d’ailleurs en rester là sur le plan macroéconomique car aucune publication économique n’est attendue ce jour. Sur le plan microéconomique aucune nouvelle n’est attendue ce jour. L’indice parisien pourrait être porté par cette seule annonce : la Chine poursuit l'assouplissement des mesures sanitaires. Les autorités viennent d'annoncer que les quarantaines obligatoires pour les étrangers seraient supprimées le 8 Janvier prochain. Seul un test négatif de 48 heures sera exigé pour entrer dans le pays le mois prochain. La forte pondération du Cac40 en valeur du luxe, dont l’exposition à la Chine est très forte, devrait profiter à l’indice parisien.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans des volumes faibles l'indice parisien devrait se stabiliser autour des 6550 points bloqué à la fois par la moyenne mobile à 20 périodes, en données journalières, baissière et par la moyenne mobile à 50 périodes, en données journalières, ascendante qui porte les cours depuis leur point bas récent.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 6550.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 6390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6550.00 / 6740.00 / 6823.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6142.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime