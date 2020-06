CAC 40 : La volatilité s'en mêle

(BFM Bourse) - L'essai des 5 000 points n'a pas été transformé, comme nous l'anticipions, et le reflux sous ce seuil symbolique du CAC 40, a été net mercredi, accompagné d'une volatilité importante, et d'une clôture exactement sur les points bas de séance (-2,92% à 4 871 points). Pris en étau depuis un peu moins de deux semaines entre des indicateurs avancés encourageants de part et d'autre de l'Atlantique (PMI, IFO, etc...) et des risques épidémiques majeures, les gérants ont poussé le curseur brutalement vers davantage de prudence, accélérant les dégagements sur les valeurs à fort Bêta du moment (automobiles et équipementiers, filière de l'aérien, services pétroliers, banques et assurances).

La conjonction de plusieurs actualités liées au Covid-19, sur les 10 derniers jours, ont progressivement forcé les intervenants à davantage de prudence. Citons notamment la résurgence de nouveaux cas à Pékin, la décision de reconfiner plus de 600 000 Allemands, de nouvelles mesures de restriction de regroupements de personnes à Lisbonne, les risques avec l'arrivée de la mousson, d'un engorgement supplémentaire des infrastructures indiennes, déjà saturées, des records de nouveaux cas quotidiens dans certains Etats du sud des USA (Nevada, Texas et Arizona).

Vincent Boy, analyste de marché IG France, alerte: "La hausse record du nombre de cas dans de nombreux Etats aux USA depuis le début de semaine, commence à inquiéter les investisseurs et notamment ceux qui pensent encore que l’économie va rebondir dès le troisième trimestre. En effet, l’injection massive de liquidité de la Fed et les soutiens historiques de l’administration américaine, laissent croire que l’économie reste solide mais l’on constate toujours un nombre de faillites important et des vagues de licenciements sans précédent."

Le FMI a durement révisé ses précédentes prévisions réalisées en avril, estimant désormais que la contraction du PIB mondial devrait atteindre 4,9% (contre 3,0% précédemment), alors que celle du PIB français est attendue à -12,5% (contre -7,2% en avril), un chiffre jugé "très pessimiste" par le meilleur prévisionniste au monde, le français Christophe Barraud, "compte tenu des dernières données économiques". Pour les États-Unis, le FMI table désormais sur une contraction de 8%, contre -5,9% en avril dernier.

Enfin, sur le commerce Donald Trump menace de nouveau l'Europe de surtaxes douanières. sur l'équivalent de 3,1 milliards de dollars de produits importés européens, dont français. Un document officiel publié dans la nuit de mardi à mercredi par les services du représentant américain au commerce dresse la liste des nouveaux produits concernés, qui comprend notamment les olives, la bière, le gin, le yaourt et des camions. Les avions civils pourraient aussi se retrouver plus durement frappés.

Au chapitre statistique, après des PMI au-delà des attentes hier, en première estimation pour juin, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice l'IFO du climat des affaires en Allemagne, à 86.2 ce mois, en forte hausse, au-delà des attentes.

Côté valeurs, un coup d'oeil sur la composition général du "Palmarès" Baisse du Compartiment A de la cote en clôture mercredi est riche d'enseignement sur la nouvelle psychologie de marché. Nous avons détaillé les secteurs les plus touchés en préambule de la présente analyse. Citons les dossiers Renault (-6,48% à 20,915 euros), Valeo (-4,77% à 21,94 euros), Air France (-3,88% à 4,112 euros), Airbus (-5,68% à 62,97 euros), Safran (-5,63% à 89,76 euros), ADP (-4,91% à 91,90 euros), Vallourec (-6,29% à 40,52 euros), ou CGG (-5,05% à 1,0150 euro.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont vivement reflué mercredi, à l'image du Dow Jones (-2,72% à 25 445 points) ou du Nasdaq Composite (-2,19% à 9 909 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 2,59% à 3 050 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1240$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 37,70$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité un programme très dense outre Atlantique: les stocks des grossistes, la balance commerciale, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, le PIB et les commandes de biens durables à 14h30, ainsi que les résultats des stress tests des banques à 22h30 (heure française).

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance de ce jeudi 25 juin.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Des ombres hautes sur toutes les bougies du 15 au 23 juin (6 bougies) ont montré un essoufflement systématique en séance, à l'approche du seuil psychologique et symbolique des 5 000 points, sans succès. Classiquement après une longue confrontation, la volatilité s'en est mêlée, et l'indice a tracé une longue bougie rouge dite en marubozu, le camp vendeur se fédérant, au moins sur la frange des secteurs les plus attaquées pendant le krach de mars. Nous avons donc dans l'immédiat, deux "points hauts" nettement décroissants (8 et 23 juin) et la possibilité à) très court terme d'un recouvrement du reliquat de l'ample gap du 16 juin, et à terme un test des points bas du 15 juin, à 4 691 points. Avis négatif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 5000.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 5000.00 / 5213.00 / 5509.00 Support(s) : 4770.00 / 4691.00 / 4368.00

