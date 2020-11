CAC 40 : La structure de la consolidation sera riche d'enseignements

(BFM Bourse) - Dans des volumes d'échanges inhabituellement nourris pour un jour férié, le CAC 40 est parvenu hier à grignoter 0,48% à 5 445 points, une performance en soi au regard de la flambée de lundi, sur fond d'actualité vaccinale enthousiasmante. Il faut y voir l'absence à ce stade de tentations de prises de profits. Pour rappel lundi, le marché entrait en ébullition, à l'exception notable de la tech et des loisirs, suite aux annonces conjointes de Pfizer et Biotech sur un niveau d'efficacité très supérieur aux attentes pour son vaccin expérimental contre le coronavirus.

Au chapitre statistique, rien à se mettre sous la dent de consistant, depuis le début de la semaine au demeurant. L'agenda se densifie nettement sur ce point dès ce jeudi (voir plus bas).

Côté valeurs, les valeurs technologiques, qui n'ont pas participé à la fête lundi, ont repris un peu d'allant sur la cote parisienne, inspirées par leurs homologies américaines. Soitec a gagné 3,34% à 133,10 euros, Dassault Systèmes 3,18% à 154,20 euros, Iliad 2,70% à 173,15 euros et Ubisoft 2,47% à 75,44 euros.

EDF a gagné 4,78% à 11,505 euros alors que le gouvernement français est "en train de finir les négociations" avec la Commission européenne en regard du projet de réforme du marché du nucléaire, ce qui permettrait au groupe tricolore de revendre à ses concurrents une partie de sa production à des conditions commerciales et non à prix réglementé.

À l'inverse, Alstom a perdu 4,44% à 42,62 euros alors que le groupe a subi une baisse de 15% de son chiffre d'affaires et plus handicapant encore une chute de 43% des nouvelles commandes au cours du premier semestre de son exercice (à cheval sur deux années civiles).

De l'autre côté de l'Atlantique, séance davantage favorable aux actions du secteur technologique au sens large mercredi. Si le Dow Jones (-0,08% à 29 397 points) a marqué une pause, le Nasdaq Composite a gagné 2,01% à 11 786 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,77% à 3 572 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1770$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 41,45$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité outre Atlantique, l'indice des prix à la consommation à 14h30, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30 ey les stocks de brut à 17h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Cette barrière des 5 000 points a en réalité été arrachée lundi, dans des volumes ultra puissants, et une mobilisation continue tout au long de la séance lundi, même si tous les secteurs ne sont pas concernés. Nous entrons dans une nouvelle phase travail, d'autant que l'indice est parvenu à aller combler en intégralité le gap baissier du 06 mars. Le prochain seuil de résistance est identifié au niveau des 5 500 points. Comme nous le notions plus haut, cette capacité d'extension haussière mardi, même faible en ampleur, marque - et c'est déjà beaucoup -, une absence de prise de profits précoces à ce stade, et donc une entrée en consolidation retardée. La forme que prendre ladite consolidation sera également riche en enseignements, et nous ne manquerons pas d'y revenir. Dans l'immédiat, la position des corps des bougies tracées cette semaine, celui de mardi ne chevauchant pas celui de lundi, et idem pour mercredi, en dit long sur l'engouement acheteur de court terme. Une première phase de respiration est attendue, sans risque de correction sévère.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5509.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 95E5S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5509.00 / 5725.00 Support(s) : 5000.00 / 4705.00 / 4515.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime