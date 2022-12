CAC 40 : La semaine ne démarre réellement que ce mardi...

(BFM Bourse) - Prudence généralisée lundi pour un CAC 40 qui d'une part était privé de repères macroéconomiques majeurs, et qui d'autre part restait dans l'attente nerveuse de décisions de politiques monétaires (Fed demain, et BCE jeudi). Les IPC, indices des prix à la consommation aux Etats-Unis pour les mois de novembre, constitueront le point chaud de la séance.

"[Ces chiffres] donneront sûrement le ton de la réunion du FOMC", prévient Sébastien GRASSET, Membre du Directoire - Directeur de l'Asset Management d'AURIS Gestion. "Si l’inflation globale est attendue en baisse de 0.4% en rythme annuel (de 7.7% à 7.3%), le combat n’est pas pour autant déjà gagné. En effet, l’ISM Services est sorti bien au-delà des attentes en novembre, preuve de la dynamique dans les services, dont la composante dans l’inflation ne cesse de progresser (avec une contribution d’environ 50% au sein de l’inflation globale). Dans le même temps, les prix à la production ont eux aussi surpris, avec des baisses plus faibles qu’anticipé. Cette semaine pourrait conforter l’inflexion constatée dans la politique monétaire de la Fed. Une chose est sûre cependant, le degré actuel de cette inflexion ne suffit pas encore pour parler de véritable « pivot dovish »."

C'est toute cette question essentielle de l'allure de la courbe des Fed Funds qui va focaliser l'attention des marchés pour cette dernière partie de l'année: plus aplanie, la progression pourrait être plus lente, mais quid du taux "terminal" ?

Côté valeurs, Sanofi a cédé 0,4% après avoir annoncé renoncer au rachat de la biotech irlandaise Horizons Limited, une opération qui aurait pu dépasser les 20 milliards de dollars. Airbus s’est adjugé 0,4% à la suite d’informations de Reuters faisant état d’une potentielle méga-commande d’Air India pour le groupe européen comme pour son concurrent américain Boeing. Cette commande porterait sur 400 monocouloirs et au moins 100 gros porteurs. La plus forte hausse du CAC 40 a toutefois été signé par Dassault Systèmes, avec une progression de 1,8%. Le titre a pu être porté par Morgan Stanley qui, dans ses perspectives pour les entreprises de services numériques pour 2023 a confirmé son conseil à "surpondérer" sur le titre. Accor a perdu 3,8%, subissant une dégradation à sous-performance de la part de Jefferies. L’Oréal de son côté a reculé de 1,5%, pâtissant du même mouvement de la part de Royal Bank of Canada.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions sont parvenus à regagner quelques points lundi, avant d'entrer dans la partie la plus délicate de la semaine, à l'image du Dow Jones (+1,58% à 34 005 points) ou du Nasdaq Composite (+1,26% à 11 143 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,43% à 3 990 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0560$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, l'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande à 11h00 et les IPC (ou CPI pour les les anglophones), soit les indices des prix à la consommation, l'une des mesures phares de l'inflation, pour les Etats-Unis à 14h30. De quoi apporter une matière de réflexion essentielle supplémentaire pour la Fed dans la construction de sa politique monétaire.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les cours de l'indice phare parisien sont désormais au coeur d'un range entre 6 550 points et 6 740 points, dans lequel, jusqu'à présent, se dessinait l'amorce d'une figure chartiste. Celle-ci ne se poursuivrait qu'en cas de décrue au sein du canal latéral. A l'inverse, un dépassement franc, sur gap non contesté par exemple, viendrait ouvrir la voie à une atteinte rapide des 6 900 points.

Dans l'immédiat, une nouvelle respiration des cours sous les 6 740 points est le scénario privilégié. Techniquement, aucun soutien matérialisé suffisamment solide n'est en mesure à s'opposer à une consolidation en direction des 6 550 points. La bougie de la semaine 49 envoie d'ailleurs un message peu avenant, qui ne vaut pas sans conformation par l'allure de la bougie de la semaine 50, semaine hautement significative en raison des rendez-vous monétaires qu'elle contient.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6740.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6550.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6740.00 / 6898.00 / 7036.00 Support(s) : 6550.00 / 6390.00 / 6192.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime