CAC 40 : La route vers les 6 000 points sera semée d'embuches

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40, baromètre de la Bourse de Paris, a gagné jeudi soutenu par une nouvelle salve de résultats robustes -chez Dassault Système en particulier- et par le relatif optimisme du marché américain à la lecture de chiffres du chômage moins élevés que prévu. Verdict ce vendredi avec le rapport mensuel fédéral sur l'emploi. La psychologie de marché reste toutefois versatile, avec la problématique à très fort enjeu de l'accès aux doses vaccinales. La campagne vaccinale est complexe du point de vue logistique, avec des déploiements très disparates selon les pays membres de l'UE. Par ailleurs, l'apparition de nouveaux variants plus contagieux continue de pousser les gouvernements à des raffermissements des mesures de restriction, particulièrement en Europe. La France a pour l'instant repoussé l'option d'un nouveau confinement, scénario qui n'est pourtant pas formellement exclu.

Les liens entre macroéconomie et pandémie sont étroits mais toujours aussi difficiles à lire. "Tant derrière la baisse de la croissance en Zone Euro que dans le sillage des changements politiques éventuellement en cours en Italie, il y a la question du soutien budgétaire", ressent Hervé Goulletquer (LBPAM). "Une nouvelle initiative à venir très vite ne serait-elle pas la bienvenue ? Ce qu’on observe à l’heure actuelle aux Etats-Unis le fait dire. En fait, au moment où on parle, il est difficile de se faire une idée de ce qui serait « dans le tuyau ». Des calculs de coin de table, pour ce que cela vaut, laissent à penser que le soutien, mesuré au travers de l’évolution du solde structurel primaire, passerait de 6 points de PIB en 2020 à quelque chose peut-être autour de 2 points en 2021. Par ailleurs, les versements en provenance du plan européen n’interviendraient qu’en seconde partie d’année et ne « pèserait » que quelques petits dixièmes de points de PIB (mais plus pour les « heureux » élus ; disons peut-être 0,5 point pour l’Italie et au moins 1 point pour la Grèce)."

Au chapitre statistique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour l'ensemble de la semaine passée sont ressorties à 779 000 en baisse significative par rapport à la semaine précédent, battant la cible. Cible battue également pour les commandes à l'industrie. Côté européen, déception nette en revanche concernant les ventes au détail, en hausse de 2% en décembre en rythme mensuel, là où en moyenne les analystes et économistes interrogés étaient bien plus optimistes (+2,4%).

Côté valeurs, Dassault Systèmes a illuminé la cote. Le titre de l'éditeur de logiciels a bondi de son côté de 6,06%, à un nouveau sommet historique de 180 euros, après avoir fait état d'une fin d'année et d'un exercice 2020 solides, portés par sa filiale Medidata dont la plateforme a été notamment utilisée pour concevoir les vaccins anti-Covid. Le motoriste Safran (+3,7%) et l'avionneur Airbus (+3,6%) sont restés bien orientés également, tout comme Publicis (+2%) déjà salué la veille pour ses perspectives de croissance.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé la séance de jeudi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+1,08% à 31 055 points) et du Nasdaq Composite (+1,23% à 13 777 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,09% à 3 871 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1690$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 56,50$, soutenu par l'annonce d'une réduction de la production saoudienne.

À l'agenda statistique ce vendredi à suivre en priorité le rapport NFP (Non Farme Payroll) sur l'emploi américain pour le mois de décembre à 14h30. Le taux de chômage est attendu stable à 6.7% de la population active. A suivre ce matin les chiffres de la balance commerciale française à 08h45.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous précisions mercredi 27/01 que sous les 5 490 points une zone dangereuse était identifiée. Cette zone s'est entrouverte, et la progression des volumes mercredi 27 est venue le confirmer tout comme le pullback de jeudi. Toutefois, l'absence à ce stade de fédération sectorielle est à noter: elle milite pour une prise d'appui précoce, par la suite, sur un garde-fou intermédiaire vers 5 300 points. Ce rendez-vous devrait se produire à proximité immédiate de la moyenne mobile à 100 jours (en orange). La route en direction des 6 000 points, toujours aussi sinueuse, se rouvrirait alors.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5730.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5500.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5730.00 / 6000.00 Support(s) : 5500.00 / 5300.00 / 4920.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

