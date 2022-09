CAC 40 : La lutte contre l'inflation, priorité absolue des faucons

(BFM Bourse) - Nouvelle séance nerveuse, empreinte d'indécision mercredi sur le marché parisien, dont l'indice phare, le CAC 40 a terminé sur une note étale, légèrement au-dessus des 6 100 points, avec un écart-type toutefois important, à l'approche de l'issue, ce jeudi d'un Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne (BCE). Réunion qui devrait se solder par un relèvement de 75 points de base des taux d'intérêt. Objectif: lutter contre l'inflation, toujours au risque de pénaliser l'activité économique, au moment même où Moscou acte l'utilisation des exportations gazières comme une arme politique. Verdict à 14h15 pour la décision de politique monétaire proprement dite et à 14h30 pour la conférence de presse de l'Institution, dont les moindres inflexions dans les éléments de langage seront scrutées.

"Il est difficile d’imaginer autre chose qu’un discours « faucon » de Christine Lagarde pendant la conférence de presse qui suivra la décision sur les taux", prévient Alexandre Baradez (IG France)", pour qui "un discours trop équilibré de la présidente de la BCE poserait aussi le risque d’envoyer un message de complaisance au grand public, fortement impacté par les hausses de prix."

"Les marchés continuent de s’ajuster aux perspectives économiques dégradées et de resserrement monétaire agressif des banques centrales", résument les stratégistes de La Banque Postale AM.

Au chapitre macroéconomique, l'essoufflement de la croissance des exportations chinoises, sur fond de contraction de la demande mondiale et de politique Zéro Covid dans plusieurs mégalopoles, a alourdi davantage l'ambiance. Hier, la révision de la croissance au T2 en Zone Euro, à +0,8% en rythme trimestriel, permettait à la monnaie unique de contrôler son hémorragie.

Côté valeurs, Engie a progressé de 5%, porté par des informations de presse rapportant que les prix de l’électricité générée par les producteurs d’énergie nucléaire et éolienne pourraient être plafonnés à 200 euros du mégawattheure, un prix inférieur à ce que redoutait le marché. Safran a gagné 1,5% soutenu par Goldman Sachs, qui l’a ajouté à sa liste des valeurs préférées. L’éditeur et développeur de jeux vidéo Ubisoft s’est effondré de 17,2% à la Bourse de Paris, tombant à un plus bas depuis avril, à 36 euros L’accord annoncé mardi soir entre la famille fondatrice Guillemot et le mastodonte chinois des jeux vidéo et du numérique Tencent fait s'évaporer la prime spéculative entourant le groupe français.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont repris un peu de terrain jeudi, avec une mention particulière pour la tech et les dossiers Growth de façon générale. Le Dow Jones a gagné mercredi 1,40% à 31 581 points et le Nasdaq Composite 2,14% à 11 791 points. Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1,83% à 3 979 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 82,70$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, outre bien sûr l'annonce sur les taux européens à 14h15, un discours de J Powell à 15h15, ainsi que les stocks américains de brut à 17h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 550 points sont définitivement qualifiables de résistance, et nous assistons à une entrée dans un nouveau cadre de travail sous la moyenne mobile à 50 jours (en orange). La bougie tracée mardi 30/08, si elle avait été construite sous les points bas de lundi, aurait pu évoquer l'imminence d'un rebond technique. Ce n'est pas le cas. Nous en avons eu la confirmation mercredi 31/08 avec une clôture exactement sur les points bas mensuels.

Cette bougie de mercredi, en marubozu d'école, répond à celle de vendredi 26/08, en se situant déjà bien en-deçà, marquant le cœur d'une vague de dégagements. Le gap de jeudi 1er septembre donne le ton de la rentrée, confirmant la psychologie de marché identifiée. Il a été comblé quasi immédiatement, ouvrant la voie à une poursuite des dégagements. Prochain garde-fou sur les 5 785 points. A noter la pression, sur le plan horaire, de la moyenne mobile à 50 heures (en orange).

L'angle dans lequel la moyenne mobile à 20 jours s'apprête à rompre la moyenne mobile à 50 jours est particulièrement important. Dans l'immédiat néanmoins, une courte réaction de contestation, contrariante, est envisagée. A noter que valeur par valeur, les variations haussières sur une poignées de séances peuvent être importantes, comme sur les dossiers de type équipementiers automobile.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6000.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6308.00 / 6550.00 Support(s) : 6000.00 / 5858.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime