(BFM Bourse) - Alors que les durcissements des mesures de restriction en Europe se multiplient et se renforcent, pour lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19, les marchés devenaient de plus en plus prudents. Hier le CAC 40 clôturait en baisse de 0,67% sur les points bas de séance à 5 590 points, formant une structure de bougie en englobante baissière peu avenante à très court terme. Hier soir sur le plateau du journal télévisé de TF1, le Ministre de la Santé, Olivier Véran, n'excluait pas formellement l'option d'un nouveau confinement, en particulier en raison de la contagiosité du nouveau variant "anglais".

La BCE achevait un nouveau Conseil des Gouverneurs jeudi et sans surprise, a réaffirmé son soutien à l'économie, sans toucher à ses taux.

"En réaffirmant la position actuelle de la BCE, le Conseil des gouverneurs envoie le message que les restrictions de mobilité plus strictes et les prolongations des restrictions observées dans toute la zone euro au cours du mois dernier n'ont pas été suffisantes pour catalyser de nouvelles actions politiques, du moins pour le moment", pour Anna Stupnytska, Global Economist chez Fidelity International.

"En l'état, la politique monétaire de la BCE semble donc adaptée, ce qui maintiendra les taux souverains à un niveau faible et contiendra largement les pressions haussières en provenance des Etats-Unis", pour CIC Market Solutions. "Ce faisant, elle limitera également l'appréciation de l'euro. En outre, les outils mis en œuvre pour assurer la liquidité du secteur bancaire sont plus que nécessaires dans un contexte où les conditions d'octroi des crédits en zone euro continuent de se dégrader dans l'ensemble, notamment pour les entreprises. Ceci est particulièrement le cas en France et en Italie."

Au chapitre statistique, tir groupé de publications macroéconomiques de bonne facture, ou du moins dépassant les attentes des analystes, que ce soit pour les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage (900K), l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui explose à la hausse à 26.5, ou les mises en chantier de logements et permis de construire.

Côté valeurs, le secteur des équipements automobiles restait entouré, à l'image de ses principaux représentants sur le Compartiment A de la cote, à savoir Faurecia (+1,55% à 45,27 euros), Valeo (+1,95% à 31,96 euros), ou Plastic Omnium (+4,90% à 32,94 euros). Transgene (+20,55% à 2,64 euros) a dominé largement le palmarès sur le Compartiment B, alors que la société vient de traiter le premier patient dans l'essai d'un traitement prometteur contre une forme de cancer récidivante.

De l'autre côté de l'Atlantique, séance sans relief jeudi sur des niveaux de cours toutefois très fermes. Le Dow Jones (-0,04% à 31 176 points) a stagné tandis que le Nasdaq Composite est parvenu à grappiller 0,55% à 13 530 points. Le S&P 500 a terminé pour sa part sur une hausse symbolique (+0,03% à 3 853 points).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2160$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 52,40$.

À l'agenda statistique ce vendredi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs PMI en premières estimations. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro de ces baromètres d'activité seront dévoilées à 10h00. Et à 15h45 pour les Etats-Unis. Les ventes de logements anciens (16h00) ainsi que les stocks de pétrole (17h00) compléteront le programme outre Atlantique.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: La liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mardi 26 janvier.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Si l'atteinte du seuil symbolique des 6 000 points n'est pas remise en cause, le chemin pour y accéder sera sinueux et cahoteux, avec davantage de prudence et de retenue exprimée par les opérateurs. En alternance avec des phases plus offensives.

L'indice CAC 40, indice phare de la cote parisienne, a tenté mercredi 06, jeudi 07 et vendredi 08 une nouvelle fois de s'affranchir d'une zone de résistance à proximité des 5 620 points. Franchissement qui si il venait à être validé dans les règles de l'art, relancerait durablement le mouvement acheteur après une longue phase de latéralisation. Or les volumes et la volatilité, s'ils ont été au rendez-vous, n'ont pas été suffisants pour valider pleinement sous la forme d'une cassure (breakout) ce franchissement.

Tout reste donc à valider. Les volumes sur les séances de jeudi 07 et de vendredi 08, sans être ridicules, se sont contractés. Une fédération sectorielle plus massive viendrait en particulier étayer ce scénario. Dans l'immédiat, la séance de lundi 11/01 a cassé l'élan, et les séances suivantes n'ont fait que confirmer l'entrée dans une psychologie de marché moins offensive. Une phase de latéralisation est attendue, avant que l'effet d'aspiration du gap baissier majeur du 24 février (gap "Covid"), dont la borne haute vaut 6 000 points, n'ait un effet d'attraction irrémédiable. Nous n'y sommes pas encore.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5730.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5495.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5730.00 / 6000.00 Support(s) : 5495.00 / 5300.00

