CAC 40 : La Fed suscite autant de questions qu'elle n'apporte de réponses

Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse.

La Fed, qui achevait hier un nouveau Comité de politique monétaire (FOMC), a comme prévu opéré un nouveau tour de vis de 25 points de base sur ses Fed Funds, sans pour autant apporter des clarifications limpides sur l'agenda des prochaines décision. Le pivot est il imminent ? Les taux terminaux sont ils atteints ? Une longue pause en plateau est elle envisagée ?

"En ligne avec le consensus, le FOMC a adopté également un ton plus « dovish » en retirant du communiqué la référence à la nécessité d’augmenter de nouveau les taux directeurs", note William Gerlach, Directeur régional France et Royaume-Uni chez iBanFirst. "Par le passé, cela correspondait à une pause de politique monétaire. En revanche, le FOMC s’est bien évidemment abstenu d’évoquer la possibilité d’une baisse des taux (véritable pivot de politique monétaire). Le marché monétaire estime que le cycle de baisse pourrait démarrer en novembre prochain. C’est un horizon trop lointain en politique monétaire dans un contexte macroéconomique troublé avec l’accumulation des risques bancaires et la perspective d’une récession."

Au chapitre statistique hier, le taux de chômage en Zone Euro s'est contracté à 6.5% de la population active. Par ailleurs, l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP a ravivé des inquiétudes sur l'inflation, en mettant en avant des chiffres illustrant des tensions récurrentes sur le front de l'emploi, avec en particulier des créations de postes dans le secteur privé explosant les attentes, flirtant avec les 300 000. Verdict vendredi avec le rapport fédéral NFP (Non Farm Payrolls). L'indicateur ISM Services en données finales pour avril est ressorti dans la cible, à un niveau proche des 52 points. Pour rappel, un score supérieur à 50 traduit une dynamique d'expansion du secteur considéré.

Côté valeurs, l'incontournable secteur du luxe a tiré la cote vers le haut, grâce, sur l'indice phare tricolore, à LVMH (+1,21% à 879,20 euros) ou Hermès (+2,08% à 1 994 euros). De l'autre côté du palmarès, Teleperformance (-16% depuis le début de l'année), a perdu 3,35% mercredi, à 183,50 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,80% à 33 414 points) ou du Nasdaq Composite (-0,46% à 12 025 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,70% à 4 090 points. Wall Street reste inquiet de la fragilité des banques régionales, qui ont encore dévissé mardi, les investisseurs se demandant quel établissement sombrera ou sera poussé dans les bras d'un acteur de plus grande taille, après Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic. Pacwest Bancorp devient dans l'immédiat le nouvel épouvantail; son titre a sombré de 65% en mars, avant de se stabiliser en avril. Il perd déjà 37% depuis le 1er mai.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1080$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69,00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, les données finales des PMI services en Europe et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30. Le principal rendez-vous de la journée est l'issue du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. La conférence de presse est programmée à 14h45.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare tricolore a terminé mardi sur les points bas de séance, exactement sur la borne haute du gap haussier du 11 avril, en sursis. Sous ce gap, une zone proche des 7 235 points est dans le viseur. Au-dessus, une "latéralisation" sous les sommets historiques se profile.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7585.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7234.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 / 8000.00 Support(s) : 7234.00 / 7088.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime