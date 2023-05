CAC 40 : La Fed, puis la BCE, laissent le marché sur sa faim

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Pas de pivot dans l'immédiat ! C'est, dans les grandes lignes, l'enseignement principal de la semaine côté politique monétaire. Après la Fed mercredi, la BCE achevait hier une réunion de politique monétaire, le Conseil des Gouverneurs selon la terminologie adaptée. La puissante Banque Centrale dirigée par Christine Lagarde a sans surprise relevé de 25 pdb ses taux directeurs, tout en laissant le champ libre à d'autres hausses des taux. Il faut préciser à ce stade que la Fed et la BCE ne sont pas synchrones dans leur cycle respectif.

"Si la BCE a confirmé son approche réunion par réunion, en fonction des statistiques, elle s'attend également à ce qu'il reste du chemin à faire pour que les taux directeurs atteignent des niveaux suffisamment restrictifs", a commenté Konstantin VEIT, gérant de portefeuille chez PIMCO. "La BCE ne fait pas de pause et continuera à relever les taux d'intérêt, car les pressions sous-jacentes sur les prix restent trop fortes."

Pour rappel mardi, l'inflation en Zone Euro a été confirmée à 5.6% en rythme annuel, hors alimentation, énergie, alcool et tabac.

Les investisseurs doivent également décortiquer l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), achevée mercredi. La banque centrale américaine a, comme anticipé par le marché, relevé ses taux directeurs de 25 points de base, soit 0,25%, et a adouci sa communication, en retirant dans son communiqué des passages qui, dans ses précédentes communications, faisaient référence à de potentielles nouvelles hausses. Ce qui signale en creux une pause dans son cycle de resserrement monétaire.

Dans ces conditions, l'appétit pour le risque était faible, et le CAC 40, pénalisé par la Value, s'est contracté de 0,85% à 7 340 points. Publicis a perdu 5,72% à 68,22 euros, ArcelorMittal 5,44% à 24,25 euros, et Teleperformance 7,24% à 163,20 euros, qui a pâti d'une dégradation de Morgan Stanley qui a abaissé son avis sur la valeur à "pondération en ligne" et sabré son objectif de cours à 240 euros. Hors indice phare, Casino a perdu 5,74% (16,4% au plus bas de séance), après avoir publié un recul de ses ventes en France et une dette nette dans l'Hexagone qui ne baisse pas, malgré les cessions d'actifs.

Au volet statistiques macroéconomiques, c'est l'emploi américain qui est à l'honneur sur cette seconde partie de semaine. Avant la publication très attendue du rapport NFP ("Non Farm Payrolls") ce jour, les opérateurs ont eu un avant-goût mercredi avec la publication, suivie car fiable, de la traditionnelle enquête du cabinet ADP (Automatic Data Processing), qui a mis en évidence des créations de postes dans le secteur privé explosant les attentes, flirtant avec les 300 000. Jeudi étaient publiées les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 242 000, à un niveau relativement proche de la cible.

De l'autre côté de l'Atlantique, le rouge a dominé sur les principaux indices sur actions de la cote, à l'image du Dow Jones (-0,86% à 33 127 points) ou du Nasdaq Composite (-0,49% à 11 966 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,72% à 4 061 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1030$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69,30$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce vendredi, le rapport mensuel fédéral NFP sur l'emploi américain (mois d'avril), à 14h30 (Heure de Paris).

Attention à l'engagement probable de l'indice phare tricolore dans une figure en épaule, tête et épaule au-dessus d'une base graphique matérialisée par le gap haussier du 30 mars, sous les 7 235 points. Nous surveillerons comme le lait sur le feu, la poursuite le cas échéant de ce tracé pour en dégager des scénarios de travail. Dans l'immédiat, aucun directionnel clair ne s'affirme.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7585.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7234.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7234.00 / 7088.00 / 7015.00

