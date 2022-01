CAC 40 : La configuration de court terme devrait rester volatile

(BFM Bourse) - Les pertes se sont accumulées tout au long de la séance lundi sur le marché parisien, affecté par des prises de bénéfices sur les valeurs de croissance, sur fond d'échauffement des taux longs américains, les Treasuries à 10 ans constituant un baromètre de référence. Le contenu pour le moins offensif des dernières "Minutes", compte-rendu du FOMC de décembre, et les tensions confirmées vendredi sur le front de l'emploi, ont ouvert la perspective d'un durcissement plus fort et précoce qu'anticipé de la politique monétaire américaine.

"Le ton bien moins accommodant de la Fed confirme l’accélération du resserrement monétaire en cours. La réserve fédérale devrait continuer de réduire ses rachats d’actifs jusqu’en mars et pourrait dès le même mois, annoncer une première hausse de taux. La probabilité de voir une hausse lors de la réunion de mars est désormais de 79,2%, selon le Fed Watch de CME. Celle-ci n’était que de 35,8% un mois plus tôt" note Vincent Boy (IG France).

Au chapitre statistique, bonne nouvelle à signaler concernant l'indice Sentix de confiance des opérateurs en Zone Euro , qui a battu les attentes en frôlant les 15 points. RAS concernant le taux de chômage en Zone Euro, qui poursuit comme anticipé sa décrue, à 7,2% de la population active, au plus bas depuis... juillet 2008. Aucun chiffre américain tranchant n'est venu animer la séance, et les opérateurs sont déjà tournés vers la publication demain des différents indices des prix à la consommation.

Côté valeurs, un certain nombre de dossiers emblématiques de croissance ont subi des dégagements appuyés, à l'image de Teleperformance (-4,14% à 363,70 euros), STMicroelectronics (-4,39% à 42,43 euros), ou Hermès (-5,04% à 1374 euros). Atos (-16,82% à 32,10 euros), s'est une nouvelle fois effondré, après un nouveau warning.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé loin de leurs points bas respectifs de séance, le Nasdaq Composite, particulièrement affecté en semaine 1, parvenant même à terminer symboliquement en territoire vert (+0,05% à 14 942 points). Le Dow Jones s'est contracté de 0,45% à 36 068 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,14% à 4 670 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1340$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78,70$.

A suivre à l'agenda ce mardi, les ventes au détail en Italie à 10h00 et un discours de Mme Lagarde à 11h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond n'est pas menacé à ce stade, mais force est de constater que les pertes de Wall Street la semaine passée ont eu des répercussions à Paris, sous forme de profits ponctuelles et ciblées à Paris, prises de profits dont l'ampleur doit être envisagée à l'aune des avancées initiales, dossiers par dossiers. Nous restons tout de même largement au-dessus d'une oblique haussière et de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), repères qui tendent progressivement à se confondre, et qui vont donc gagner en signification technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7385.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7385.00 Support(s) : 7000.00 / 6784.00 / 6656.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

