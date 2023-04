CAC 40 : La cadence du bal des trimestriels s'intensifie

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Dans des marges étroites, dans l'attente de nombreuses copies trimestrielles, le marché français a fait preuve de résistance lundi, sous ses sommets historiques. "Les marchés financiers se sont remis dans le « mood » du triptyque inflation / croissance / banques centrales en attendant que la saison des résultats batte son plein", résume Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire d'Auris Gestion.

Sur le volet microéconomique, les marchés entrent "dans le dur", avec les publications ce jour d'Alphabet et de Microsoft. Dans le même temps, les opérateurs restent tourmentés par la stratégie à court terme de la Fed. Fera-t-elle une pause à l'issue du prochain FOMC le mois prochain, façon d'acter la confirmation d'un ralentissement de l'inflation, ou maintiendra-t-elle encore pour quelques mois un cap ferme au risque de peser davantage sur une économie fragilisée ?

"Si le resserrement monétaire est indéniablement proche de la fin, les données économiques continuent de montrer des signes de résilience", note le gérant. "Alors que les économies sont néanmoins en train de ralentir, cela force les banquiers centraux à jouer aux équilibristes et les divergences au sein des membres, aussi bien aux États-Unis qu’en zone euro, sont de plus en plus marquées. Cependant, comme l’a de nombreuses fois rappelé Jerome Powell, les banquiers centraux préfèrent se tromper en faisant la hausse de trop, au risque de ralentir plus brutalement l’économie, que d’arrêter le resserrement monétaire prématurément."

Au chapitre statistique, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, première puissance économique de la Zone Euro. L'indicateur a légèrement progressé, conformément au consensus de marché, à 93.6. Sur le seul secteur manufacturier, l'indice a quelque peu augmenté. D'une part, l'optimisme entourant les perspectives s'est sensiblement accru. D'autre part, les entreprises ont évalué leur activité actuelle comme étant considérablement basse. La production devrait augmenter dans les mois à venir. L'utilisation des capacités a légèrement augmenté, passant de 84,3 % à 84,5 % ; il reste au-dessus de sa moyenne à long terme de 83,6 %.

Côté valeurs, LVMH (+0,1%) a inscrit en séance un nouveau pic historique à 904,60 euros, lui permettant de dépasser les 500 milliards de dollars de capitalisation, une première pour une société européenne. Plus forte hausse du SBF 120, Getlink (+4,2%) a profité d'un relèvement de recommandation de la part de Goldman Sachs, qui est passé à "l'achat" contre "neutre" auparavant. En revanche, Orpea a chuté de 11,2%, alors que son conseil d'administration a refusé de tenir une assemblée générale, écartant ainsi une demande d'actionnaires minoritaires qui voulaient exprimer leur mécontentement sur la lourde restructuration de la société. Casino a perdu 1,6% alors que l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky, a remis une proposition avec pour projet une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros pour renflouer le groupe de distribution (dont 750 millions par sa propre société).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, à des niveaux toutefois proches de l'équilibre, et l'image du Dow Jones (+0,20% à 33 875 points) et du Nasdaq Composite (-0,29% à 12 037 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,09% à 4 137 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1050$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78,20$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, 3 rendez-vous américains à 16h00: l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond. Retrouvez l'intégralité du calendrier économique ici.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une semaine "folle" (S15), marquée par le tracé d'une bougie hebdomadaire en long blanc, dont une bonne partie du corps est constituée de sommets historiques successifs, l'heure est à la consolidation de l'avancée, même si le message haussier de fond reste entier, comme le marque la reconquête de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) par sa consœur à 20 jours (en bleu foncé). Tout comme les gaps de poursuite visibles en graphique horaire. Dans l'immédiat, une poursuite d'une saine phase de consolidation à plat est envisagée. Signe encourageant, la capacité, tout en consolidant, de l'indice à terminer sur les points hauts hebdomadaires en semaine 16.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7740.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7234.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7740.00 Support(s) : 7234.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime