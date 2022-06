CAC 40 : La barrière graphique des 6 600 points

(BFM Bourse) - Dans des volumes relativement calmes en raison de l'absence d'une grande frange d'opérateurs pour le lundi de Pentecôte, le CAC 40 a grappillé 0,98% à 6 548 points hier, la bougie du jour arborant une ombre haute très significative, synonyme de réduction des gains en cours de séance. La problématique de l'inflation puissante et persistante, et son corollaire, à savoir l'agressivité de la réaction des grandes banques centrales, restent particulièrement présents dans les esprits des intervenants. A ce titre cette semaine, deux rendez-vous importants à cocher: l'issue jeudi du Conseil des Gouverneurs de la BCE et les indices des prix à la consommation aux Etats-Unis vendredi.

Aucun chiffre statistique majeur ne figurait à l'agenda hier, et les opérateurs ont donc continué de digéré le contenu du dernier rapport fédéral NFP publié vendredi. Dans le détail, ce rapport NFP met en évidence 390 000 créations dans le secteur privé, bien au-delà des attentes, mais une dynamique de hausse mensuelle des salaires stable (+0,3% contre 0.4% attendu), et un taux de chômage stable à 3.6%, alors que de nombreux secteurs en particulier dans les services logistiques.

Côté valeurs, en repli vendredi à l'annonce des modalités de son augmentation de capital, Faurecia s'est redressé de 9,76% à 26,10 euros et s'offre la tête du SRD, entraînant d'autres équipementiers automobiles de la cote Valeo (+6,99%) ou Plastic Omnium (+3,82%). Plusieurs analystes à l'image d'UBS ont confirmé leur avis positif sur Faurecia. Egalement favorisé par un bureau d'études, Société Générale gagne 2,64%: pour Jefferies, l'objectif sur le titre passe de 25 à 35 euros, alors que la question de l'exposition à la Russie semble désormais intégrée

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions sont parvenus à conserver quelques maigres gains en clôture, à l'image lundi du Dow Jones (+0,05% à 32 915 points) ou du Nasdaq Composite (+0,40% à 12 061 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,31% à 4 121 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0670$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 119,00$.

A l'agenda ce mardi, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro à 10h30 et la balance commerciale américaine à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le test majeur que nous évoquions en fin de semaine passée, à savoir la confrontation des cours avec une oblique baissière, n'est toujours pas terminé, dans le sens où nous n'avons encore confirmation, soit d'un pullback, soit d'une réintégration. La séance du jour sera à ce titre riche d'enseignements. La combinaison de bougies en étoile du soir invite toutefois à rester sur ses gardes. Elle ne s'est pas cumulée jeudi - c'était notre crainte - avec une combinaison en trois soldats noirs, laissant augurer une courte dérive, pendant laquelle la dynamique des volumes sera scrutée. Dans l'immédiat, l'échec de franchissement des 6 600 points lundi, renforce ce niveau technique dans son rôle de résistance graphique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6600.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6600.00 / 6792.00 Support(s) : 6330.00 / 6086.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime