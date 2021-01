(BFM Bourse) - Mardi, dans des volumes inférieurs à ceux observés la veille, l'indice CAC 40 a retracé une partie seulement des pertes subies, en parvenant à regagner 0,93% à 5 523 points, sans parvenir à clôturer sur les points hauts de séance. Lundi, l'indice phare parisien perdait 1,57%, avec le sentiment que le début de campagne de vaccination ne pèse rien face à la poursuite de l'épidémie et de ses conséquences en terme de restrictions. Néanmoins, le début du bal des trimestriels aura permis une réaction positive.

Après le Conseil des Gouverneurs de la BCE la semaine passée, c'est au tour de la Fed, qui achève ce jour la réunion de son Comité de politique monétaire, d'attirer l'attention. L'issue de la réunion du Comité de politique monétaire (FOMC) sera scrutée pour évaluer l'avis de la Fed sur la campagne de vaccination et le nouveau stimulus package souhaité par Biden. Verdict ce jour, avant la publication demain des toutes premières estimations du PIB américain pour le quatrième trimestre, attendue à +4.2% d'un trimestre sur l'autre.

Franck Dixmier (Allianz) estime que "la Fed pourrait commencer à communiquer sur un ralentissement de ses achats d'actifs en fin d'année, si le rebond de l'économie se matérialise au second semestre et si la campagne de vaccination permet une reprise de la consommation. Le séquencement de la politique de sortie de la Fed a d'ailleurs déjà été précisé : celle-ci commencera d'abord par ralentir ses rachats, puis les arrêter. Ce ne sera qu'à ce stade qu'elle pourra envisager une remontée des taux d'intérêt, qui n'est pas anticipée avant 2023."

Au chapitre statistique, outre Atlantique, les signaux étaient plutôt positifs côté immobilier (Indice des prix et S&P Case Schiller). Par ailleurs, l'indice de confiance des consommateurs, en petite hausse à 89.3, a battu les attentes. En revanche, déception nette à signaler du côté de l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, qui s'est contracté de 19 à 14, manquant complètement la cible.

Le palmarès du SRD a fait la part belle aux publications du jour, à commencer par celle d'Interparfums qui a gagné 7,9% après le relèvement de son objectif de taux de marge à plus de 11% en 2020 (au lieu d'une fourchette de 7 à 8%) étant donné des ventes bien supérieures aux attentes en fin d'année.

Lumibird a progressé de 3,5% alors que le champion français des technologies laser a enregistré une croissance de 14,4% sur l'ensemble de 2020 et indiqué, à la faveur d'une meilleure visibilité sur ses marchés et ses moyens financiers, viser un doublement du chiffre d'affaires d'ici 2023 (avec une marge de 20 à 25% à cet horizon).

A suivre dès l'ouverture LVMH qui publiait hier après Bourse une copie annuelle avec des bénéfices au-delà des attentes.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé proche de l'équilibre, symboliquement dans le rouge, à l'issue d'une séance sans relief, dans des volumes contenus, à l'approche de l'issue du FOMC.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2160$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 52,90$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité la décision de la Fed sur les taux à 13h45, et surtout la conférence de presse à 14h30, mais aussi les commandes de biens durables aux Etats-Unis à 14h30 et les stocks de pétrole à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Si l'atteinte du seuil symbolique des 6 000 points n'est pas remise en cause, le chemin pour y accéder sera sinueux et cahoteux, avec davantage de prudence et de retenue exprimée par les opérateurs. En alternance avec des phases plus offensives. Le marubozu tracé hier est venu le rappeler fraîchement, avec délimitation en partie basse d'une zone de garde-fou à ne pas rompre.

L'indice CAC 40, indice phare de la cote parisienne, a tenté mercredi 06, jeudi 07 et vendredi 08 janvier une nouvelle fois de s'affranchir d'une zone de résistance à proximité des 5 620 points. Franchissement qui si il venait à être validé dans les règles de l'art, relancerait durablement le mouvement acheteur après une longue phase de latéralisation. Or les volumes et la volatilité, s'ils ont été au rendez-vous, n'ont pas été suffisants pour valider pleinement sous la forme d'une cassure (breakout) ce franchissement.

Tout reste donc à valider. Les volumes sur les séances de jeudi 07 et de vendredi 08, sans être ridicules, se sont contractés. Une fédération sectorielle plus massive viendrait en particulier étayer ce scénario. Dans l'immédiat, la séance de lundi 11/01 a cassé l'élan, et les séances suivantes n'ont fait que confirmer l'entrée dans une psychologie de marché moins offensive. Nous en avons la pleine expression cette semaine. Une phase de latéralisation est attendue, avant que l'effet d'aspiration du gap baissier majeur du 24 février (gap "Covid"), dont la borne haute vaut 6 000 points, n'ait un effet d'attraction irrémédiable. Nous n'y sommes pas encore.

Sous les 5 490 points en revanche, une zone dangereuse est identifiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5730.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5490.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5730.00 / 6000.00 Support(s) : 5490.00 / 5300.00 / 4920.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

