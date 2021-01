Lvmh : En contenant le déclin de ses ventes en 2020, LVMH affiche un bénéfice meilleur qu'attendu

(BFM Bourse) - LVMH s'est félicité mardi soir d'une "bonne résistance" à la crise pandémique l'an dernier, sa division principale Mode & Maroquinerie parvenant notamment à limiter son repli à -3% sur l'année, affichant au bout du compte des bénéfices supérieurs aux attentes.

Le leader mondial des produits de luxe a enregistré un chiffre d'affaires de 44,65 milliards d’euros l'an dernier, en diminution de 17% par rapport à un exercice 2019 record sur fond de crise sanitaire ayant affecté l’évolution des ventes partout dans le monde, avec cependant une forte reprise au second semestre. En données organiques (hors effet de change et périmètre) le repli est de 16%.

Généralement la plus dynamique, la division Mode & Maroquinerie a été celle qui a le mieux résisté, n'accusant qu'un repli organique de 3% sur l'année dans un environnement pourtant marqué par la fermeture des boutiques durant plusieurs mois. Le second semestre a connu un net rebond de l’activité, avec une croissance organique à deux chiffres des ventes pour chacun des trimestres. La reprise des ventes en Chine est sensible depuis avril, et depuis juillet aux Etats-Unis.

L’activité Vins et Spiritueux a vu ses ventes reculer de 14%, même si le groupe estime avoir gagné des parts de marché à l'échelle de l'ensemble de ses maisons notamment grâce à une reprise de la demande pour le champagne et le cognac aux Etats-Unis.

Le recul a atteint 22% dans les Parfums & Cosmétiques, 23% sur le pôle Montres & Joaillerie et jusqu'à 30% dans la Distribution sélective.

Un bénéfice net qui fond de 34% sur un an

Le résultat opérationnel courant de l'exercice a décliné de 28% à 8,3 milliards d'euros, un rebond de 7% au second semestre permettant de compenser une partie de la chute du début d'année. La marge opérationnelle courante ressort à 18,6%, contre 21,4% en 2019.

Quant au résultat net (part du groupe), il s’est élevé à 4,7 milliards d’euros, en baisse de 34%.

Malgré ce repli, le groupe a quasiment préservé son cash-flow disponible d'exploitation, à 6,117 milliards d'euros (-1% seulement). La dette nette a de son côté fortement diminué à 4,241 milliards d'euros (-32%).

Rebond du dividende en vue après une baisse de 20%

La direction proposera aux actionnaires le versement d'un dividende de 6 euros par action au titre de l'exercice, un retour au niveau versé en 2019 après une diminution de 20% l'an dernier.

"LVMH a fait preuve en 2020 d’une résistance remarquable face à la crise sanitaire sans précédent que le monde traverse. Notre priorité a été de protéger la santé et la sécurité de nos équipes et de nos clients ; nous nous sommes aussi engagés directement dans la lutte contre la pandémie. Nos Maisons ont témoigné d’une grande agilité et de leur énergie créative pour continuer à apporter du rêve à nos clients et leur transmettre une expérience digitale unique ; elles ont renforcé leur désirabilité. Notre dynamique d’innovation s’est accompagnée d’engagements forts en matière d’environnement, de durabilité et d’inclusion", a déclaré le PDG Bernard Arnault, se réjouissant de commencer l’année 2021 en accueillant au sein de LVMH la maison de joaillerie Tiffany.

"Dans un contexte qui reste incertain, même si l’espoir de la vaccination nous laisse entrevoir la fin de la pandémie, nous sommes convaincus que LVMH est en excellente position pour s’appuyer en 2021 sur la reprise que le monde espère et renforcer encore son avance sur le marché mondial du luxe", a ajouté le dirigeant. Dans un contexte qui reste encore très perturbé, LVMH estime disposer "des meilleurs atouts pour s’appuyer sur la reprise espérée et retrouver une dynamique de croissance pour l’ensemble de ses métiers".

