CAC 40 : L'inflation américaine en point d'orgue statistique ce jeudi

Bien que loin de ses points hauts de séance, le CAC 40 est parvenu à préserver 0,72% mercredi, à 7 322 points, avec l'appui de TotalEnergies (+3,41%), et des bancaires. Ces dernières ont significativement rebondi après le trou d'air traversé la veille, dans la foulée de la décision surprise du gouvernement Meloni d'appliquer une taxe sur les superprofits des établissement bancaires, ultra rentables en période de taux élevés.

Le ministère italien de l’Économie a précisé mardi soir que la nouvelle taxation ne pourrait pas dépasser plus de 0,1% des actifs pondérés en fonction des risques des banques. Ce plafond maintiendrait la taxe à 3,2 milliards contre les 5 milliards qui avaient été évalués par la presse italienne mardi, précise Il Sole 24 Ore dans son point de marché publié mercredi matin.

Si l'exécutif a mis de l'eau dans son vin, l’accueil par le marché reste glacial, malgré la réaction positive de contestation des actions bancaires italiennes italiennes. Ce sursaut d’orgueil reste toutefois insuffisant pour effacer l'intégralité des lourdes pertes accusées la veille par les actions bancaires italiennes, en réaction à la décision surprise du gouvernement du pays d'introduire une taxe de 40% sur leurs bénéfices. A la clôture mardi soir, Bper Banca avait chuté de 10,9%, Monte dei Paschi di Siena de 10,8%, Finecobank avait lâché 9,9%, Banco Bpm 9%. Les deux premières banques Intesa Sanpaolo et Unicredit avaient rendu respectivement 8,7% et 5,9%.

Dans ce contexte nerveux, les opérateurs vont se focaliser ce jeudi sur les chiffres de l'inflation américaine. Rendez-vous à 14h30 pour la publication des CPI. Côté consensus, les prix sont attendus en hausse sur un an de 3,3% pour l'assiette de produits la plus large. Tout dépassement de cette "cible" viendrait provoquer mécaniquement une crispation du côté de la Fed, dont la mission principale est d'éviter une flambée des prix, en particulier une entrée dans une boucle prix / salaires, scénario du pire jusqu'ici évité.

La teneur des chiffres de l'inflation pourrait en effet donner une indication sur les intentions de la Réserve fédérale américaine en matière de taux. Une large proportion d'investisseurs (86,5%) table toutefois sur un statu quo en septembre, selon l'outil CME Fed Watch.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,54%) et surtout du Nasdaq Composite (-1,17%). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,70%.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0990$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 84,50$.

A l'agenda ce jeudi, à suivre en priorité les indices des prix à la consommation aux Etats-Unis à 14h30. On suivra également le volume d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage outre Atlantique, à la même heure.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La sortie de figure de congestion le vendredi 21 juillet a été contrariée par deux fois, le 26 juillet, sur gap ample, et sur l'ensemble de la semaine passée, sur rupture de moyenne mobile courte. Le message haussier en a momentanément perdu son sens. On surveillera toute formation (et confirmation en fin de séance) d'un gap baissier. Nous avons assisté mardi en clôture à la redite parfaite de la bougie du 02 août, soit un doji d'école à ombres allongées, marqueur d'indécision nerveuse en cœur de figure élargie de consolidation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7084.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

