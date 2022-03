CAC 40 : L'indice résiste... sous une résistance !

(BFM Bourse) - Bien que loin des ses points hauts de séance, et sous la pression de sa moyenne mobile à 100 jours (en orange), l'indice CAC 40 est parvenu à clôturer en territoire positif lundi (+0,54% à 6 589 points), sur fond de soulagement sur le reflux des cours du brut, avec l'entrée en confinement de Shanghai (26 millions d'habitants, première ville du pays, et centre financier majeur). "En réponse à ces informations, le cours du pétrole WTI rechute sous les 110 dollars, par crainte d'un ralentissement économique en Chine plus important qu'anticipé auparavant. En revanche, cela pourrait conduire la Chine à annoncer des mesures fortes pour soutenir l'économie et les marchés financiers," notait hier matin Vincent Boy pour IG France.

Côté statistique lundi, RAS sur la balance commerciale dont le déficit mensuel est ressorti à proximité immédiate des attentes. En revanche, les stocks des grossistes pour le mois de février, ont bondi de 2,1%, selon les tous derniers chiffres du Census Bureau. La semaine sera globalement riche en publications macroéconomiques et statistiques, avec en point d'orgue vendredi le rapport fédéral mensuel sur l'emploi.

Côté valeurs, les parapétrolières à fort effet Bêta refluait en retraçant une petite partie de leurs gains initiaux, à l'image lundi de Vallourec (-2,89% à 11,43 euros), et Schlumberger (-2,68% à 38,10 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la première séance de la semaine dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,27% à 34 955 points) ou du Nasdaq Composite (+1,31% à 14 354 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,71% à 4 575 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1090$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 109,40$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mardi, pour les États-Unis, les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) et l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé, ont cédé, sur gap ample jeudi 24/02, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive. Le pullback de vendredi 25/02 aura été d'une précision chirurgicale.

Une phase de haute volatilité s'est ainsi ouvert. Le marubozu d'école tracé mardi 01er/03 en est une première étape. Deuxième étape vendredi 04/03 avec une bougie de même type (ouverture sur les points hauts, clôture sur les points bas) dans des volumes encore plus nourris. Une nouvelle jambe baissière s'ouvrirait sous les 6 000 points, déjà rompus lundi 07/03, avant la formation d'un rebond de contestation. Nous avons assisté mercredi 09 mars à une première phase de rebond de contestation explosive, qui a rejeté l'indice sur sa moyenne mobile à 100 heures (en orange en vue horaire), courbe qui conserve un biais baissier marqué. Le harami baissier tracé jeudi n'est guère engageant.

Le gap de mercredi 16 ne constitue pas un signal de retour à l'achat, et la phase haute volatilité n'est par conséquent pas encore achevée. La configuration, sous forme de combinaison de bougies, en trois corbeaux noirs sur les trois dernières séances de la semaine, invitent à la plus grande prudence.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6760.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6055.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6055.00 / 5826.00 / 5295.00

