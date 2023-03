CAC 40 : L'audition de Powell digérée, cap sur le NFP

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 s'est contracté de 0,20% mercredi, à 7 324 points, sur fond de digestion de l'intervention hawksish de J Powell en audition, depuis deux jours, devant les Parlementaires américains. Le Président de la Réserve fédérale américaine a averti mardi que les hausses de taux pourraient être plus importantes qu'anticipé afin de lutter contre l'inflation tenace aux Etats-Unis. Tout en précisant mercredi qu'aucune décision sur l'ampleur de la hausse des Fed Funds le 22 mars n'était actée.

"Cela faisait un certain temps que les discours de Jerome Powell, le président de la Fed, n'avaient pas eu un effet négatif et immédiat sur les marchés, affectant en particulier la prise de risque", observe Sebastian Paris Horvitz chez LBPAM. "Le discours de Jerome Powell semble bien avoir consolidé l'idée que la politique monétaire restera restrictive au-delà de 2023", poursuit-il.

Au chapitre statistique, les opérateurs sont déjà focalisés sur la publication, demain, du rapport fédéral mensuel sur l'emploi. Ils auront eu un avant-goût hier avec la publication du cabinet privé en ressources ADP, qui a mis en évidence des créations de postes de l'ordre de 242 000, dépassant largement les attentes des analystes.

Côté valeurs, Casino a chuté de 7,99% à 8,76 euros, après l'annonce mardi de l'étude d'un nouveau projet de cession pour "accélérer son désendettement", à quelques jours de la publication de ses résultats annuels. La banque JP Morgan a aussi dégradé son appréciation de l'entreprise, qui passe de neutre à sous-pondérer. La société d'investissement Eurazeo a annoncé un bénéfice net 2022 en chute de 62% sur un an, une performance meilleure qu'attendue par les analystes et à relativiser tant l'année 2021 était atypique. L'action a gagné 5,37% à 69,60 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi en ordre dispersé, le Dow Jones se contractant de 0,18% à 32 798 points, et le Nasdaq Composite parvenant à gagner 0,40% à 11 576 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,14% à 3 992 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0550$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 76.70$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'enchaînement englobante baissière dans de puissants volumes et harami dans des volumes beaucoup plus discrets, en partie haute de mouvement de momentum haussier, libère un potentiel baissier de court terme, potentiel qui gagnerait en ampleur uniquement en cas de rupture de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) par sa consœur à 20 jours (en bleu foncé). A noter la clôture proche des points bas de séance mercredi, certes mais l'absence de peur à ce stade. Le combat contre cette moyenne mobile est âpre, et de violentes oscillations hachent cette courbe de tendance qui s'aplatit. L'option d'une consolidation élargie prend forme à ce stade.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7422.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7422.00 Support(s) : 7000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime