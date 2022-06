CAC 40 : L'argent gratuit, c'est fini !

(BFM Bourse) - Angoissé par la perspective d'un durcissement forcé des politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique, sur fond d'inflation chronique très forte, le marché parisien a subi des dégagements appuyés lundi, dans des volumes nourris et en hausse. L'indice CAC 40, qui a pour la troisième fois consécutive ouvert en gap baissier a perdu 2,67% en parvenant à préserver le seuil hautement symbolique des 6 000 points. Seuil qui sera l'enjeu de la semaine à l'approche d'une nouvelle réunion de politique monétaire de la Fed.

Fed qui devra réagir aux derniers chiffres de l'inflation (+8,6% en rythme annuel), publié vendredi. Inflation qui reste "obstinément" élevée, selon César Perez Ruiz, Responsable des Investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. "Le resserrement des conditions financières ayant déjà un impact sur le marché hypothécaire et la confiance des consommateurs étant en chute libre, la Fed est certainement consciente du risque de faire basculer les Etats-Unis dans la récession. Cela étant, que la Fed avance à petits pas ou qu’elle accélère son resserrement sous la pression des instances politiques réclamant une lutte énergique contre l’inflation, la situation est globalement délicate pour les différents actifs, ce qui justifie une approche prudente et défensive de la gestion de portefeuille."

Pour rappel jeudi, la Banque Centrale Européenne achevait une réunion clef de son Conseil des Gouverneurs. Si la puissante Institution monétaire de Francfort n'a pour l'heure pas touché au loyer de l'argent proprement dit, elle a entériné la fin de son programme de rachat d'actifs sur les marchés. La présidente de l'institution a explicitement annoncé une augmentation de 25 points de base (0,25 point de pourcentage) de ses taux d'intérêt en juillet, ce qui marquera le premier relèvement de taux depuis mai 2011, mais également signalé qu'elle pourrait donner en septembre un nouveau tour de vis et s'il le faut encore plus fortement, a priori de 0,5 point (50 pdb).

"La Banque centrale européenne exécutera-t-elle tout ce programme ?" s'interrogent les stratégistes d'ECOFI ? "La période est délicate pour l’ensemble des autorités monétaires mondiales, engagées dans un numéro d’équilibriste : couper les anticipations d’inflation tout en évitant à l’économie de tomber durablement en récession. Les erreurs de politique monétaire du passé sont dans toutes les têtes. Une hausse durable des taux aurait des effets désastreux sur des Etats surendettés, sur des entreprises en quête de financements et sur des ménages déjà affectés par l’inflation."

Côté valeurs, Valneva (-25,26% à 7,81 euros) est tombé au plus bas depuis plus d'un an et demi alors que la commande géante de l'Union européenne semble sur le point de définitivement disparaître. À la veille de la présentation de son nouveau plan stratégique, où le groupe devrait annoncer la filialisation de son pôle de services informatiques, comme le révèle BFM Business, Atos plonge de près de 11%. Elior accuse la plus forte baisse du SBF 120 lundi (-18,31%), pénalisé par une dégradation d'analyste. Le marché doute sur la capacité du spécialiste de la restauration collective à redresser la barre dans un contexte fortement inflationniste et de remontée des taux.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont dévissé, le Dow Jones perdant 2,79% à 30 516 points et le Nasdaq Composite chutant de 4,68% à 10 809 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a lâché 3,88% à 3 749 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0440$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 121,60$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mardi, l'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande à 11h00, l'indice NFIB des petites entreprises américaines à 12h00 et l'indice des prix à la production aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine, puis de la première séance de la semaine suivante, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance. Le tableau est sombre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6600.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6600.00 / 6792.00 Support(s) : 5826.00 / 5295.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

