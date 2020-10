CAC 40 : L'analyse technique invite à rester sur ses gardes

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a gagné 0,97% à 4 871 points, dans un marché focalisé sur les bulletins de santé de Donald Trump, hospitalisé pendant 3 jours à la suite d'une infection par le nouveau coronavirus. Le Président américain est désormais sorti de l'hôpital, et ses deux premiers réflexes ont été d'une part d'enlever son masque, et d'autre part d'inviter les Américains à sortir, en restant "prudents", sans avoir peur du virus... Son retour à la Maison Blanche ne signifie pas pour autant la fin de son suivi médical.

John Plassard (Mirabaud) propose d'ailleurs la lecture originale suivante, sur la maladie de Donald Trump, en se référent au cas Boris Johnson. "Il s'agit tout d'abord de garder la raison, car Donald Trump fait « seulement » partie des 34 millions de personnes infectées dans le monde et des 7.3 millions d'Américains. Cependant, et c'est bien évidemment dramatique à dire, plus le président américain deviendrait malade, plus son « capital sympathie » pourrait s'accroitre. Ce dernier pourrait ainsi refaire quelque peu son retard dans les sondages face à Joe Biden."

La contamination de Donald Trump a néanmoins remis l'accent sur la dégradation de la situation sanitaire dans le monde. En France, Paris et les trois départements de la petite couronne basculent en zone d'alerte maximale pour freiner la propagation de la pandémie. Des mesures telles que la fermeture des bars ou l'instauration d'une "jauge" dans les centres commerciaux parisiens vont de nouveau être mises en place. Outre-Atlantique, la ville de New York s'apprête également à placer à nouveau sous confinement certaines zones identifiées comme des foyers de contamination. À Moscou et dans deux régions russes, la fermeture des écoles a été décrétée lundi matin.

Les marchés restent également dans l'attente d'un nouveau stimulus monétaire aux États-Unis. "Le Congrès n'a pas encore trouvé de terrain d'entente concernant le nouveau plan de soutien économique et ce malgré le besoin urgent", constate Vincent Boy, analyste chez IG France. "Cette situation inquiète de plus en plus et pourrait conduire à un rebond économique bien moins important qu'anticipé sur les derniers mois de l'année aux Etats-Unis, alors que l'épidémie se poursuit et que les incertitudes et les risques s'intensifient", complète-t-il.

Au chapitre statistique, le mouvement a été soutenu lundi par des indicateurs d'activités supérieurs aux attentes dans les services (48.0 pour le PMI IHS Markit pour l'ensemble de l'Union Monétaire), une dynamique des ventes au détail supérieure aux attentes (+4.4% en rythme mensuel en août contre +2.4% attendu. Cible battu également pour l'indice Sentix de confiance des investisseurs. Outre Atlantique, le PMI services (ISM) a également d'un point et demi les attentes.

Côté valeurs, les dossiers à fort Bêta actuels sur l'aérien, l'immobilier, la banque ou les services pétroliers, ont puissamment rebondi lundi. Citons sans exhaustivité Air France (+4,35% à 2,997 euros), Klepierre (+4,70% à 11,81 euros), Natixis (+6,93% à 2,03 euros) ou CGG (+8,89% à 0,6122 euro).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé la première séance de la semaine significativement dans le vert, à l'image du Dow Jones (+1,68% à 28 148 points) ou du Nasdaq Composite (+2,32% à 11 332 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,80% à 3 408 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1780$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 39,00$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité outre Atlantique les chiffres de la balance commerciale à 14h30 et les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La semaine 39 aura débuté par un événement technique majeur, avec un accroissement de volatilité sous les 5 000 points, la rupture de la moyenne mobile à 100 jours, dans des volumes solides, et laissant un gap baissier non contesté depuis. Nous voulions avoir davantage d'informations sur les cotations de l'ensemble de la semaine en question. Force est de constater que la quasi absence de réaction, avant vendredi 25/09 après-midi aura confirmé l'alourdissement du profil graphique de court terme. D'autant que l'identification sectorielle des titres ayant le plus participé à la baisse aura cruellement rappelé le mois de mars. La bougie hebdomadaire finalement tracée n'a aucune ombre haute, et une ombre basse très mince. Dans l'immédiat, après une semaine 40 de réaction de contestation, dans une dynamique de volumes décroissante, l'indice phare parisien évolue en partie finale d'un biseau ascendant (wedge, ou coin), dont une sortie par le bas est à terme envisagée. Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 4875.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4700.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 4875.00 / 5000.00 / 5132.00 Support(s) : 4700.00 / 4368.00

