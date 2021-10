CAC 40 : L'analyse technique invite à encore davantage de prudence

(BFM Bourse) - Avec une nervosité croissante en toile de fond, les séances positives et négatives se succèdent sur le CAC 40, qui continue de développer formellement une jambe baissière depuis le gap du 16 août. Les craintes liées à l'inflation, que viennent traduire un échauffement sur les taux longs, pèsent dans la balance. L'indice phare parisien est parvenu in extremis à grappiller 0,16% à 6 570 points hier, en l'absence de repères statistiques tranchants, tant macro que microéconomiques. L'approche du bal des trimestriels va constituer le point focal des prochaines séances. La saison des résultats trimestriels débute cette semaine (avec le chiffre d'affaires de LVMH dès mardi, avant les comptes des banques américaines mercredi)

Côté statistique, rien de consistant à se mettre sous la dent lundi. Les opérateurs ont digéré les derniers chiffres sur l'emploi américain. Pour rappel, sur l'ensemble du mois de septembre, l'économie n'a créé que 194 000 postes, contre une cible (le consensus) à 490 000. Pour rappel en août, l'économie américaine avait créé 366 000 postes. Le taux de chômage - et c'est la surprise - fond à 4,8% de la population active. Les États-Unis restent loin du plein emploi visé par la Fed. Le "stock" actuel est inférieur d'environ 5 millions à celui d'avant crise sanitaire.

Les investisseurs seront attentifs mercredi également à la publication du procès-verbal (les "minutes") de la dernière réunion de la Fed, qui pourraient selon Vincent Boy, analyste marchés chez IG, "confirmer un début de réduction des achats d’actifs au cours des prochains mois, voire suite à la prochaine réunion de politique monétaire le 3 novembre". Un scénario toujours privilégié par les opérateurs malgré les derniers chiffres décevants sur l'emploi.

La fermeté chronique du baril a profité à TotalEnergies (+2,01% à 44,22 euros), devancé sur le podium du CAC par ArcelorMittal (+4,42%) et Renault (+3,39%). Les bancaires, jusqu'alors pleinement bénéficiaire du frémissement du marché des taux longs, voient leur élan se briser à court terme, à l'image de Société Générale (+0,30% à 28,34 euros), BNP-Paribas (+0,58% à 57,33 euros) ou Crédit Agricole (-0,14% à 12,812 euros).

Dans un niveau d'activité relativement faible en raison d'un jour férié non chômé à la Bourse, les principaux indices sur actions de l'autre côté de l'Atlantique ont perdu du terrain lundi, à l'image du Dow Jones (-0,72% à 34 496 points) ou du Nasdaq Composite (-0,64% à 14 486 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,69% à 4 361 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1560$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80,70$.

A suivre à l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité l'incice ZEW de confiance des investisseurs en Allemagne à 11h00, et outre Atlantique, l'indice NFIB des petites entreprises à 12h00, ainsi que les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La mobilisation du camp vendeur s'est construite, dans un niveau de participation important, mardi 28/09, tout au long de la séance, validant le passage dans une base de travail inférieure à la moyenne mobile à 100 jours (en orange), dont la pente haussière est de plus en plus faible, et balayant le gap haussier du 22 septembre. Une large bande entre 6 250 et 6 590 points peut désormais accueillir les oscillations hachées du marché.

Le très mince corps de la bougie de mercredi 29/09 est intégralement dessiné dans l'amplitude du corps de la bougie précédente, dans des volumes bien plus faibles, montrant l'absence de reprise en main durable des acheteurs, encore peu motivés à l'idée de reprendre une stratégie d'achats massifs inconditionnellement. Cette bougie a été immédiatement suivie d'une englobante baissière.

L'indice est toutefois parvenu à clôturer à bonne distance de ses points bas hebdomadaires, touchés quasiment dès l'ouverture vendredi 01er/10. Deux conséquences qui éloignent momentanément la perspective d'une accélération baissière: la formation d'une ombre basse sur la bougie de la semaine, et un comblement du gap du 21 septembre, ce qui balaye toute structure traversante.

L'ombre haute de la bougie hebdomadaire de la semaine passée existe, sans être hautement signifiante. Intéressant à noter: la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) s'impose de plus en plus comme un niveau dynamique de résistance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6590.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6590.00 / 6720.00 / 6960.00 Support(s) : 6384.00 / 6270.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime