CAC 40 : L'acte d'achat d'actifs risqués est moins inconditionnel

(BFM Bourse) - Davantage de retenue, et moins d'inconditionnalité à l'achat à noter sur le marché parisien en ce début de semaine, sur fond de craintes sanitaires (l'objectif d'un passage sous les 5 000 nouveaux cas au 15/12 sera-t-il tenu ?), de craintes géopolitiques (la toute dernière ligne droite du Brexit n'est pas de tout repos), le tout à l'approche d'un Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne (BCE) jeudi.

Lundi dernier, UBS, dans une note de recherche, disait s'attendre ce que le PEPP (Programme d'achat d'urgence face à la pandémie) soit prolongé de six mois et augmenté de 500 Milliards d'euros, passant de 1 350 Milliards d'euros à 1 850 Milliards d'euros. Toujours selon la banque suisse, le TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Opérations) serait prolongé jusqu'à mi-2022. Verdict le 10 décembre pour voir dans quelle mesure les attentes d'UBS seront confirmées, et dans quelle mesure de façon plus générale la Banque Centrale Européenne a la possibilité de surprendre encore agréablement le marché dans son attitude dovish (conciliante, accommodante).

Franck Dixmier (Global CIO Fixed Income d'Allianz Global Investors) abonde ce lundi en ce sens. "Le message est clair : la BCE compte s'engager encore davantage pour soutenir l'économie, et continuer le programme PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) tant que la crise sanitaire durera."

" En présentant une feuille de route très claire, la BCE offre une grande visibilité aux investisseurs, en ancrant toujours davantage les taux courts sur des niveaux bas et en influant sur l'ensemble de la courbe. Les nouvelles mesures sont déjà intégrées par les marchés, comme le montre la compression des spreads de crédit et de la périphérie.", poursuit M Dixmier.

L'indice CAC 40 a perdu 0,64% à 5 573 points, dans un niveau de participation assez faible.

Côté valeurs, très peu d'écarts significatifs, à la hausse comme à la baisse à signaler hier. Axa a flanché de 1,2% tandis que Bercy convoquait les assureurs pour évoquer la question du gel des primes d'assurance des hôteliers et restaurateurs. Alors que les discussions entre le gouvernement français et la Commission européenne en vue d'une réforme de la régulation du marché du nucléaire (qui avaient porté le titre depuis novembre) n'ont toujours pas abouti, EDF a reflué de 2,1%. Malgré un climant "constructif", a confié une source français à Reuters "sur des paramètres qui sont essentiels, il n'y a pas encore d'accord avec la Commission".

Au chapitre macroéconomique, les bons chiffres de la balance commerciale chinoise et de l'industrie allemande ont été de nature rassurante. Les exportations chinoises ont progressé de 21,1% sur un an au mois de novembre. La production industrielle publiée hier matin, à +3.2% pour octobre, a également très agréablement surpris, en venant confirmer le très bon indicateur baromètre publié vendredi à savoir celui des commandes à l'industrie.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de lundi en ordre dispersé, le Dow Jones perdant 0,49% à 30 069 points et le Nasdaq Composite parvenait à grappiller 0,45% à 12 519 points, au zénith. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a terminé sur une note étale (-0,19% à 3 691 points).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2110$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 45,20$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité la balance commerciale française à 08h45, l'indice ZEW allemand à 11h00, les données révisées du PIB en Zone Euro à 11h00 et l'indice NFIB des petites entreprises américaines à 12h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Deux points (liés au demeurant) sont particulièrement intéressants à noter sur la configuration graphique de court terme sur l'indice phare:

1) Après la puissance libération d'énergie acheteuse du 09 novembre, a qui a vu les 5 000 points psychologiques voler en éclats, la consolidation consécutive jusqu'au 13 s'est construite sans mouvement correctif, et intégralement au-dessus du corps allongé de la bougie remarquable du 09.

2) Un redémarrage précoce le 16, dans des volumes qui ne se sont pas essoufflés.

C'est finalement la structure même de cette consolidation, qui s'est muée progressivement en mouvement ascendant peu volatile, qui en dit long sur la détermination du camp acheteur. La "tenue" de la moyenne mobile à 20 heures (en bleu foncé en vue horaire) est à ce stade aussi intéressante que prédictive.

Dans l'immédiat, une première alerte annonçant une épisode ponctuelle de prises de profits sous résistance intermédiaires s'est déclenchée lundi. Les signaux pour une reprise des achats seront donnés tout autant par la lecture graphique du CAC que, au cas par cas, par les valeurs à plus fort effet d'amplification du compartiment A de la cote, soit un univers d'investissement formé de façon non exhaustive par Air France, Vallourec, CGG, Sodexo, Mercialys, ...

Dans l'immédiat, une poursuite de la latéralisation est attendue. Sans rapide apport de carburant, elle se poursuivra par une courte correction. L'occasion de repasser progressivement à l'achat sur des dossiers préalablement ciblés.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5725.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5343.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5725.00 / 6000.00 / 6200.00 Support(s) : 5343.00 / 5000.00 / 4515.00

