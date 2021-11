CAC 40 : Jusqu'au ciel... et au-delà ?

(BFM Bourse) - Sans amorcer de phase de prises de profits marquée, le CAC 40 a "reculé" - il a en fait relâché la pression sur la pédale d'accélérateur - , en lâchant 0,21% à 7 142 points jeudi, sous l'effet du recul de dossiers "Value" comme Alstom (-1,08% à 32,88 euros), BNP-Paribas (-1,10% à 59,52 euros), Renault (-1,14% à 34,28 euros), Carrefour (-1,50% à 15,805 euros), Vinci (-1,70% à 91,30 euros), Bouygues (-2,02% à 31,50 euros) ou Sanofi (-2,57% à 88,27 euros), lanterne rouge.

Pas de changement de psychologie de marché de fond à ce stade, toutefois. Le sens unidirectionnel à l'achat n'est pas remis en cause.

Au chapitre statistique hier, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie,est ressorti en forte hausse surprise, à 39.0, battant la cible à plate couture. En revanche, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ont légèrement déçu. Elles auront eu l'avantage de ne pas mettre davantage de pression sur la Fed. Par ailleurs, l'OCDE estime désormais que l'économie française devrait croître autour de 6,8% cette année (contre 6,3% précédemment), grâce à une reprise plus forte qu'anticipée depuis l'été, dans une étude publiée jeudi.

Pour être complet sur le front des valeurs, hors de l'indice phare, Vallourec a flanché de 14,38% à 6,22 euros avec des résultats inférieurs aux attentes et une révision en baisse de l'objectif annuel, en raison notamment de la hausse du prix des métaux. Plus de 8 millions de pièces ont changé de main.

De l'autre côté de l'Atlantique, même dichotomie entre la Value et la croissance à court terme, le Nasdaq Composite reprenant sa marché en avant (+0,45% à 15 993 points) et le Dow Jones prenant une respiration hier (-0,17% à 35 870 points). Le S&P 500, par nature de sa composition, aura une nouvelle fois joué les médianes, en grappillant 0,34% à 4 704 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1350$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 79,00$.

A suivre à l'agenda statistique ce vendredi, en priorité un discours de Mme Lagarde, Présidente de la Fed, à 09h30 pour l'ouverture d'un congrès bancaire à Francfort. Déjà publiés, à 08h00, les prix "producteurs" allemands ont flambé, à +3,8% en rythme mensuel (d'un mois sur l'autre), explosant littéralement le consensus.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Comme nous le disions en préambule, l'indice CAC 40, baromètre de référence, aussi imparfait soit il, de la Bourse de Paris, est en cours d'inscription régulière de nouveaux sommets absolus. Après le gap haussier de lundi 01er/11, c'est une puissante structure en "trois soldats blancs qui avancent" qui a été validée. Les 5 bougies de la semaine en question arborent par ailleurs un corps vert: systématiquement, la clôture a dépassé l'ouverture, quelle qu'ait été le niveau d'ouverture par rapport à la veille. Ces deux observations matérialisent, conjuguées aux volumes de transactions, une phase de momentum en cours d'expression.

Les trois ombres sur les bougies des 05, 08 et 09/11 montrent un essoufflement tout à fait légitime, mais sans prises de profits. Même observation pour les 16, 17 et 18 novembre. A terme, une entrée en phase de respiration des cours est légitimement à anticiper. Une respiration à plat en tout cas, dans un premier temps, tant l'absence de divergence entre cours est volumes est encourageante.

Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6960.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 7500.00 Support(s) : 6960.00 / 6748.00 / 6485.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime