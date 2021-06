CAC 40 : Intensification des questionnements

(BFM Bourse) - La hausse n'est plus aussi inconditionnelle et une forme de nervosité s'installe sur le marché parisien, dont l'indice baromètre, le CAC 40 a perdu 0,91% mercredi, en ouvrant exactement sur les points hauts de séance et en clôturant exactement sur les points bas. Le luxe et les télécoms ont cette fois-ci pesé, à l'image de LVMH (-1,78% à 669,10 euros), Kering (-2,95% à 739,40 euros, Orange (-2,61% à 9,657 euros) ou Iliad (-3,06% à 123,50 euros).

Au chapitre macroéconomique, les opérateurs ont composé mercredi avec les toutes premières estimations de indicateurs d'activités dans les services et l'industrie en Zone Euro (PMI by IHS Markit), qui sont ressorties pour le mois de juin non loin des attentes, légèrement au-dessus pour la composante industrielle. Même asymétrie à signaler côté américain. Mais c'est surtout, outre Atlantique, la contraction encore plus forte qu'anticipé des stocks de brut qui a constitué, si c'était nécessaire, une preuve supplémentaire de relance économique. Des rendez-vous d'importance pour la suite et fin de la semaine seront à suivre attentivement, en particulier sur la croissance et l'inflation américaine (PCE demain).

Côté valeurs défensives, Pernod Ricard a gagné 1,97% à 183,50 euros après avoir nettement relevé ses perspectives de résultat opérationnel courant pour l'exercice en cours qui se clôturera fin juin. Le groupe de spiritueux, qui atteint ainsi un record historique, est tout juste dépassé par Teleperformance (+2,6%), qui en fait de même grâce à une 5e séance consécutive dans le vert.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, à des niveaux proches de l'équilibre: le Dow Jones s'est contracté de 0,21% à 33 874 points tandis que le Nasdaq Composite est parvenu à grappiller 0,13% à 14 271 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1930$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73,20$. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est très légèrement contracté (-0,11% à 4 241 points).

A l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité les données finales du PIB américain au T1, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et la balance commerciale des biens, toujours pour les États-Unis, à 14h30. Rien de consistant à se mettre sous la dent côté statistiques européennes ce jour.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bougie en "pendu" tracé mercredi dernier laisse entrevoir une phase de reflux, dont la forme, associée aux volumes, en dira davantage sur sa durabilité. Deux scénarios sont à ce stade sur la table: celui d'une courte correction tout d'abord, aubaine pour les investisseurs pressés de renforcer leurs positions, ou celui de l'engagement dans une phase de consolidation large et volatile. Nous précisions vendredi, après l'avis négatif: "avec mise sous surveillance des volumes et du niveau de clôture en particulier." Les volumes, certes à mettre en relation avec l'expiration simultanée de 4 types de produits dérivés, ont explosé. Mais c'est surtout la clôture sur les plus bas de séance qui donne une indication de la mobilisation vendeuse jusqu'en fin de séance, et qui détériore l'allure de la bougie hebdomadaire ainsi achevée la semaine passée. Comme nous le précisions en préambule, la bougie en marubozu noir de mercredi, qui fait d'ailleurs suite au doji de mardi, illustre une nervosité croissante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6710.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6710.00 / 6944.00 Support(s) : 6445.00 / 6220.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime