CAC 40 : Infatigable

(BFM Bourse) - On pourrait croire que le CAC 40 en manque de nouveaux catalyseurs soit victime de légitimes prises de bénéfices. Il n’en est rien. On aurait pu s’attendre à une manifestation de déceptions après la publication des chiffres de l’inflation américaine. En effet, les prix à la production se sont envolés et nul doute désormais que la FED va agir en conséquence dès la rentrée. Là encore, rien, les quelques opérateurs présents ne jurent que par les records. La timbale n’est plus très loin soit celle qui porta aux nues le CAC 40 en septembre 2000.

Il ne faut pas sous-estimer un certain danger lié à l’absence de volumes. En effet, les mouvements sont de ce fait désordonnés et potentiellement sujets à des rappels à l’ordre sévères. Les sommets ne doivent pas susciter la peur mais les aborder avec prudence n’est pas interdit…

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La semaine dernière s’est terminée par une hausse au-delà des 6800 points et depuis lundi il n’y a toujours pas de résistance fiable à court terme. Le chiffre assez rond des 6850 points n’a pas suscité un besoin de prendre quelques bénéfices. Le courant acheteur est devenu sourd à tout appel à la prudence et veut s’accrocher à une poursuite de la politique de l’argent facile. La « maîtrise » ou non de l’inflation américaine n’a plus d’impact ou presque sur les taux. La mer, le soleil…

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme même si le mouvement haussier semble surfait

On prendra soin de noter qu’un franchissement clair avec volumes des 6550 points a ravivé la tension à l’achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6890.00 Support(s) : 6970.00 / 6850.00 / 6750.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime