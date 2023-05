CAC 40 : Indicateurs d'activité PMI au menu ce mardi

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Illustrant la nervosité des opérateurs, dans l'attente d'avancées concrètes dans les négociations sur le relèvement du plafond de la dette publique américaine, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,18% à 7 478 points, passant l'intégralité de la séance de lundi dans des marges étroites.

"La limite pour que républicains et démocrates se mettent d’accord est fixée au 1er juin, soit dans 10 jours, avant un défaut technique des États-Unis. Si les discussions se poursuivent, elles restent tendues de l’aveu même des protagonistes avec même une pause pendant le week-end." note Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire d'Auris Gestion.

"Le principal point d’achoppement reste toujours autour de la réduction des dépenses. Les républicains poussent toujours pour les ramener à leur niveau de 2022, soit une baisse de 130 milliards de dollars, tout en augmentant le budget de la défense. De leur côté, les démocrates veulent prolonger le plafond d’emprunt jusqu’en 2025 en augmentant les recettes fiscales avec une taxation plus importante des ménages et des entreprises les plus riches, une ligne rouge pour les républicains."

Au chapitre statistique, très peu de choses à se mettre sous la dent hier. Citons tout de même l'indice de confiance des consommateurs en Zone Euro, parfaitement dans la cible à -17. L'agenda se densifie dès ce mardi, avec en particulier des indicateurs d'activité PMI très attendus (voir plus bas).

Côté valeurs, Ubisoft a repris le chemin de la hausse (+1,43% à 24,81 euros) après avoir été chahuté vendredi par une dégradation de recommandation d'UBS à "vendre". Air France-KLM (+2%) a bénéficié d'une lecture croisée positive des résultats de Ryanair qui s'est adjugé 1,3% à Dublin. La compagnie aérienne irlandaise a enregistré un bond de ses résultats sur l'ensemble de son exercice 2022-2023, avec un bénéfice de 1,43 milliard d'euros, proche de son plus haut historique. Sanofi termine en baisse de 1,3% alors que le groupe pharmaceutique a présenté dimanche des résultats positifs dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive à l'occasion d'un congrès international.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de lundi en ordre dispersé, à l'image du Dow Jones (-0,42% à 33 286 points) ou du Nasdaq Composite (+0,50% à 12 720 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, est resté stable à 4 192 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0810$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,30$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, une batterie d'indicateurs d'activité PMI. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro, en premières estimations pour le mois en cours, sont attendues à 10h00. La composante industrielle allemande est, en particulier, attendue en légère hausse à 44.9 points. A suivre également les ventes de logements neufs aux Etats-Unis, ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La rupture des 7 316 / 7 320 points accélérerait les dégagements en direction des 7 235 points. Seul un dépassement franc, avec fédération sectorielle, des 7 585 points viendrait engendrer une jambe de hausse supplémentaire.

Dans l'immédiat, une poursuite d'un équilibrage des forces acheteuses et vendeuses dans une ambiance nerveuse est attendue. La dynamique relative des moyennes mobiles remarquables reste préoccupante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7585.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 / 8000.00 Support(s) : 7316.00 / 7234.00 / 7088.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime