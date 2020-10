CAC 40 : Harami en croix baissier confirmé par la bougie de mercredi

(BFM Bourse) - Le déroulé de la séance de mercredi est intéressant du point de vue technique, et donc du point de vue de son implication comportementale. En s'affaissant en toute dernière partie de séance, l'indice CAC 40 a laissé une ombre haute très significative sur la bougie du jour, venant valider la configuration en harami en croix baissier des deux bougies précédentes (voir plus bas). Laissés cois par un débat présidentiel indigne, entre Trump et Biden, les marchés sont restés anxieux quant à la suite du développement de la pandémie, à l'affût de la moindre nouvelle concernant la recherche d'un vaccin. Les âpres négociations budgétaire au Congrès, à un peu plus d'un mois de la présidentielle, sont également sources de crispation.

Stéphane Bancel, patron de Moderna, a déclaré au FT que le vaccin développé par sa compagnie ne sera pas prêt d'ici le 3 novembre, date de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Pour rappel, Donald Trump avait répété à de nombreuses reprises, sans forcément convaincre, qu'un vaccin serait prêt avant la fin de son mandat actuel.

Au chapitre statistique, les opérateurs ont dû composer avec un programme assez riche. La dynamique des prix à l'import, mais surtout les ventes au détail en Allemagne, première économie de l'union monétaire, constituent une bonne surprise. Sur le mois d'août, les ventes au détail, hors automobiles et carburant, ont progressé en rythme mensuel de 3.1%, battant très largement la cible, selon les dernières données DeStatis. Les indices des prix à la consommation en France et en Italie, en données préliminaires pour septembre, ont en revanche tous deux manqué la cible.

Outre Atlantique, les opérateurs ont pris connaissance des résultats de l'enquête du cabinet privé en RH ADP, qui met en évidence près de 750 000 créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture), soit 100 000 au-dessus de la cible. Verdict vendredi avec le rapport fédéral sur l'emploi, qui reste plus que jamais dans la mire de la Fed pour l'ajustement de son soutien pour les mois à venir. Ils ont pris par ailleurs connaissance des données définitives de la chute trimestrielle du PIB aux Etats-Unis (T2), à -31.4%, contre -31.7% lors des précédentes estimations du Bureau of Economic Analysis. La contraction des stocks de brut, de deux millions de barils, sur la semaine passée, aura apporté un léger soulagement alors que la communauté financière s'attendait à une progression des stocks d'un million de barils.

Côté valeurs, la rotation sectorielle pénalisait le luxe et la technologie mercredi. Citons Cap Gemini (-0,99% à 109,75 euros), Dassault Systèmes (-1,11% à 159,75 euros), Kering (-1,56% à 567,60 euros), Christian Dior (-1,74% à 349,60 euros), Ingenico (-2,54% à 132,30 euros), LVMH (-2,57% à 399,40 euros) ou encore Wordline (-2,85% à 70,12 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur action ont clôturé la séance de mercredi dans le vert, loin toutefois des sommets de séance. Le Dow Jones a gagné 1,20% à 27 781 points, et le Nasdaq Composite 0,74% à 11 167 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,83% à 3 363 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1750$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 40,25$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs avancés industriels (PMI par IHS Markit) en Europe ce matin. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro seront dévoilées à 10h00. A suivre également l'indice des prix à la production et le taux de chômage en Zone Euro à 11h00. Outre Atlantique, programme dense également avec les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30, les dépenses et revenus des ménages à 14h30 et le PMI industriel ISM à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La semaine passée aura débuté par un événement technique majeur, avec un accroissement de volatilité sous les 5 000 points, la rupture de la moyenne mobile à 100 jours, dans des volumes solides, et laissant un gap baissier non contesté depuis. Nous voulions avoir davantage d'informations sur les cotations de l'ensemble de la semaine. Force est de constater que la quasi absence de réaction, avant vendredi après-midi aura confirmé l'alourdissement du profil graphique de court terme. D'autant que l'identification sectorielle des titres ayant le plus participé à la baisse aura cruellement rappelé le mois de mars. La bougie hebdomadaire finalement tracée n'a aucune ombre haute, et une ombre basse très mince.

La réaction légitime de lundi 28/09 est forte, mais n'apporte aucune garantie, dans sa construction, d'un redémarrage durable. Par la suite, sous les 4 700 points, la situation technique s'assombrirait davantage. Dans l'immédiat, la formation d'un harami en croix baissier, dans des volumes en nette contraction, au lendemain d'un rebond marqué, sur gap puis en séance, traduit l'essoufflement très précoce du camp acheteur. L'implication psychologique de la configuration est claire: le marché est contrarié, versatile, sans aucun élan, et n'affiche aucune confiance dans la poursuite de la hausse. Dans une structure en harami, la troisième bougie, celle de la confirmation, est très importante. Nous avons justement eu cette confirmation mercredi, avec l'ombre haute significative, et la clôture nettement sous le doji de mardi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4700.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 1X68S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5000.00 / 5132.00 Support(s) : 4700.00 / 4368.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime