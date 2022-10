CAC 40 : Good news is bad news

(BFM Bourse) - Sous un flot de copies trimestrielles contrastées, et après un nouveau Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, le CAC 40 a connu une nouvelle séance de forte volatilité jeudi. L’indice baromètre de la place financière et boursière parisienne sera finalement parvenu à limiter significativement ses pertes en clôture (-0,51% à 6 244 points). Sans surprise, la BCE a relevé de 75 points de base ses taux directeurs, pour les porter à 2,00%.

Les stratégistes de PIMCO s'attendent "à une hausse supplémentaire de 50 points de base des taux directeurs en décembre et à une transition vers des augmentations de 25 points de base l'année prochaine, alors que le cycle de hausse pivote de la normalisation de la politique au resserrement de la politique."

"La BCE n'a pas fourni beaucoup d'indications sur le resserrement quantitatif (QT) [hier] mais a fait allusion à des décisions lors de sa prochaine réunion de décembre.

Au chapitre statistiques, les toutes premières estimations du PIB au T3 aux Etats-Unis ont progressé à 2,6% en rythme trimestriels, renouant avec la croissance au-delà des attentes. Good news is bad news ?

Côté valeurs, Casino (+15,72%) et Carrefour (+2,90%) ont tiré vers le haut la cote parisienne, après des chiffres jugés rassurants. Le propriétaire de Monoprix a en outre annoncé qu’il envisageait de céder une partie de sa participation dans le groupe brésilien Assai pour 500 millions d’euros, pour poursuivre ainsi son désendettement. TotalEnergies a pris 2,4% alors que le groupe a engrangé des bénéfices de 6,6 milliards de dollars au troisième trimestre. Le résultat net ajusté s’est inscrit à 9,9 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 9,6 milliards d’euros, selon un consensus cité par Royal Bank of Canada. STMicroelectronics termine en baisse de 7% malgré la publication de résultats trimestriels de bonne facture.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont une nouvelle fois terminé en ordre dispersé, le Dow Jones parvenant jeudi à grappiller 0,61% à 32 033 points, et le Nasdaq Composite, à forte coloration technologique, de contractant de 1,63% à 10 792 points, lesté par MetaPlatforms (-25%), dont la copie trimestrielle a fortement déçu. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,61% à 3 807 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9970$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 89.40$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, les données préliminaires du PIB allemand au T3 à 10h00, et outre Atlantique, l'indice des prix à la consommation PCE, les dépenses et revenus des ménages à 14h30, les ventes de logements en cours et l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich, données révisées, à 16h00).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare parisien sur actions continue la formation d'un biseau ample, dont une sortie par le bas (pas encore d'actualité) rimerait avec reprise du courant baissier dans une volatilité importante. La bonne tenue à ce stade des valeurs à fort Bêta actuel, conjuguée aux volumes de transactions, laisse le champ ouvert à une courte période d'équilibre des forces en présence. Deux scénarios sont désormais envisagés pour le très court terme, une fois l'équilibre précaire rompu: l'entrée dans un fanion de consolidation, ou la formation d'une nouvelle jambe corrective.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6286.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6286.00 / 6550.00 / 6898.00 Support(s) : 6142.00 / 6000.00 / 5640.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime