CAC 40 : Forte volatilité à prévoir encore cette semaine

(BFM Bourse) - L'appétit pour le risque continuait de se contracter en fin de semaine dernière, au point que le CAC s'enfonçait davantage sous le seuil symbolique des 6 000 points. Dans des volumes épais, l'indice phare parisien a clôturé sur ses points bas hebdomadaires, perdant 2,28% à 5 783 points. Sur la semaine, les pertes se chiffrent à 4,84%, sur fond d'échauffement des rendements des obligations d’État de part et d'autre de l'Atlantique.

Pour achever une semaine tendue sur le plan monétaire, marquée par le ton belliqueux du FOMC de la Fed mercredi, les opérateurs ont dû composer avec des indicateurs d'activités PMI peu engageants vendredi. Les "scores" restent significativement sous la barre des 50 points qui sépare, par construction, une contraction d'une expansion du secteur considéré. La déception est particulièrement forte pour la seule composante des services en Allemagne, à 45,4 en données préliminaires pour le mois de septembre, manquant complètement la cible. Pour les données synthétiques à l'échelle de la Zone Euro, à 48,5 pour l'industrie et 48,9 pour les services, l'indicateur avancé envoie un message pessimiste.

Côté valeurs, c'est le secteur a très fort effet Bêta actuel des équipementiers automobiles qui a payé le plus fort tribut, à l'image de Valeo (-10,25% à 16,065 euros) ou Faurecia (-11,50% à 12,165 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont une nouvelle fois perdu beaucoup de terrain vendredi à l'issue d'une semaine éprouvante, à l'image du Dow Jones (-1,62% à 29 590 points) ou du Nasdaq Composite (-1,80% à 10 867 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,72% à 3 693 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9620$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78.30$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce lundi, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne à 10h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mardi 27 septembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 000 points symboliques ont été rompus dans des conditions validantes de volumes et de volatilité, et la nouvelle zone de travail identifiée entre 5 785 et 6 000 points aura été traversée d'un seul trait la semaine passée. A ce stade, la possibilité d'une réaction technique va prendre corps. Il nous manque la matérialisation des conditions de sa mise en place (bougie en harami ou accélération baissière vive dès le début de séance). Dans tous les cas une forte volatilité est encore à prévoir cette semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5360.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6000.00 / 6346.00 Support(s) : 5360.00 / 5100.00 / 5000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime