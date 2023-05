CAC 40 : FOMC (Fed) mercredi et Conseil des Gouverneurs (BCE) jeudi...

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Vendredi, l'indice CAC 40, comme un symbole, est parvenu in extremis à terminer dans le vert (+0,10% à 7 491 points) une séance pourtant passée en grande partie en territoire rouge, en raison de chiffres d'inflation américaine jugé élevé, à l'approche, cette semaine, d'un Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) sous haute tension. La Banque Centrale Européenne (BCE) achèvera également un Conseil des Gouverneurs, une réunion équivalente.

Si l'inflation a ralenti à 4,2% sur un an en mars contre 5,1% en février, la composante sous-jacente (hors énergie et alimentation) a crispé les investisseurs. L'inflation "core" progresse sur un mois, de +0,,3% et ralentit moins que prévu sur un an, à 4,6% contre 4,7% en mars et 4,5% anticipé par les économistes sondés par le Wall Street Journal.

Sur le Vieux Continent, l'inflation est également restée élevée au sein des pays de la zone euro. En France par exemple, elle a rebondi à 5,9% sur un an en avril, après avoir ralenti à 5,7% en mars, selon une première estimation publiée par l'Insee.

Sur l'ensemble du mois d'avril, l'indice phare parisien sera parvenu à se hisser dans le vert (+2,31%), sous une salve de résultats d'entreprises dans l'ensemble bien accueillie, et malgré des retours ponctuels de craintes sur le secteur bancaire (UBS, Santander, banques régionales américaines).

Pour être complet sur le front statistique, l'indice PMI de Chicago a dépassé les attentes en ressortant en vive hausse à 48,6, tandis que l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich, données révisées), sous surveillance rapproché depuis la déception suscitée par l'indice du Conference Board, est ressorti proche des attentes, à 63.5 points.

Côté valeurs, Rémy Cointreau a plongé de 11,8%, après avoir fait état de perspectives décevantes pour l'exercice 2023-2024 qui sera clos en mars prochain, pénalisé par une chute des volumes aux Etats-Unis. Dans son sillage, Pernod Ricard a perdu 3,5%. TF1 (-7,1%) a également souffert alors que le groupe a fait état d'une nette contraction de ses revenus publicitaires au premier trimestre et n'a pas signalé d'amélioration notoire sur le début du mois d'avril. Parmi les plus fortes hausses du SBF 120 on retrouve, Casino avec une hausse de 9,4%, Atos (+6,9%) suivi de Solutions 30 (+6,8%) qui ferme le podium du jour. Pour rappel jeudi, STMicroelectronics a fondu de 8,72% à 38,61 euros et l'équipementier grenoblois Soitec de 15,43% à 128,5 euros, dans de très puissants volumes. Retrouvez toutes les explications ici.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de vendredi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,80% à 34 098 points) ou du Nasdaq Composite (+0,69% à 12 226 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,83% à 4 169 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0995$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 76,00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, le PMI manufacturier ISM à 16h00. Il s'agit de l'indicateur d"activité industriel le plus suivi outre Atlantique.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une semaine "folle" (S15), marquée par le tracé d'une bougie hebdomadaire en long blanc, dont une bonne partie du corps est constituée de sommets historiques successifs, l'heure est à la consolidation de l'avancée, même si le message haussier de fond reste entier, comme le marque la reconquête de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) par sa consœur à 20 jours (en bleu foncé). Tout comme les gaps de poursuite visibles en graphique horaire. Dans l'immédiat, une poursuite d'une saine phase de consolidation à plat est envisagée.

Signe encourageant, la capacité, tout en consolidant, de l'indice à terminer sur les points hauts hebdomadaires en semaine 16. Tout comme la structure de la bougie de vendredi 28/04, arborant une mèche basse spectaculaire qui "sauve" l'allure de la bougie hebdomadaire.

Dans l'immédiat toutefois, un court reflux en direction des moyennes mobiles courtes sera l'occasion de tester la motivation du camp acheteur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7585.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7234.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7234.00 / 7088.00 / 7015.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime