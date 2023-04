Stmicroelectronics : Pourquoi les groupes de semi-conducteurs STMicro et Soitec plongent en Bourse après leurs publications

(BFM Bourse) - Les deux sociétés accusent de forts dégagements en Bourse ce jeudi malgré des résultats jugés bons par les analystes. Soitec pâtit du départ d'un dirigeant tandis que les investisseurs semblent s'inquiéter des marges de STMicroelectronics sur la deuxième partie de 2023.

Les deux grands groupes de la cote parisienne de semi-conducteurs souffrent ce jeudi en Bourse. STMicroelectronics plonge de 7,6%, accusant la plus forte baisse du CAC 40 tandis que Soitec chute de 11,7%, soit le repli le plus prononcé du SBF 120.

La chute de STMicroelectronics n'est guère évidente à expliquer car les résultats du premier trimestre du groupe sont jugés de bonne facture par les analystes, notamment par Stifel. UBS de son côté évoque une "exécution solide" avec des résultats portés par les produits du groupe dans l'automobile et pour les clients industriels.

Des résultats pourtant bons

Les revenus du premier trimestre ont progressé de près de 20% sur un an à 4,25 milliards de dollars et la marge brute s'est établie à 49,7%, nettement au-dessus des 47,6% attendus par les analystes. Le résultat net a progressé de 39,8% à 1,044 milliard de dollars. "L'activité automobile a continué d'afficher une croissance de 7 % par rapport au trimestre précédent", souligne Stifel.

La société a même relevé son objectif de revenus pour l'ensemble de 2023, attendu désormais entre 17 milliards et 17,8 milliards de dollars, contre une précédente fourchette allant de 16,8 milliards à 17,8 milliards de dollars.

Les prévisions du groupe pour le seul deuxième trimestre sont également supérieures aux attentes, relève Stifel, notamment la marge brute attendue à 49% contre 47% anticipé auparavant par les analystes.

"La chute du titre semble exagérée. Il est possible que le marché s'inquiète pour les marges brutes du groupe pour le deuxième semestre, le consensus était à 46,7% pour cette période. Mais le groupe a expliqué que les éléments négatifs sur le second semestre étaient temporaires. Certains investisseurs pariant à la baisse sur le titre semblent par ailleurs convaincus que le 'pricing' [les prix] sera sous pression dans l'automobile au deuxième semestre mais cela a été contredit par la direction pendant la conférence téléphonique. Il y a, certes, de la pression sur les équipements électroniques personnels mais cela n'est pas nouveau", explique un analyste spécialiste du secteur.

STMicroelectronics doit en effet composer avec la chute des volumes de ses produits utilisés pour l'électronique grand public, notamment pour les smartphones, Apple étant l'un des grands clients du groupe (même si STMicroelectonics ne donne pas son exposition au groupe à la pomme). Mais le dynamisme de ses autres segments, l'automobile notamment, lui permet de continuer à croître sans problème.

"La réaction est évidemment très exagérée. Le groupe commente simplement sur l’évolution de la marge brute au deuxième semestre qui va baisser, comme prévu. Un tiers de la baisse est liée à des baisses de prix dans quelques marchés en souffrance (le consumer, pas l’automobile), un tiers lié à la sous charge temporaire de la nouvelle usine [En Italie, NDLR] d’Agrate (qui n’est pas encore équipée), un tiers lié au mix qui était incroyablement favorable au premier trimestre ( et qui ne peut être répété)", explique également Stéphane Houri, d’Oddo BHF.

"Cette situation est temporaire et le groupe confirme qu’il veut atteindre 50% de marge brute sur la base d’un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars entre 2025 et 2027", poursuit l’analyste.

Départ d'un haut cadre de Soitec

Soitec de son côté a publié son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de son exercice 2022-2023, clos en mars dernier. Le groupe isérois spécialisé dans les matériaux de semi-conducteurs a vu sa croissance atteindre 22% sur cette période en données publiées et 16% en variation comparable.

Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ont progressé de 26% en données publiées et de 19% hors effets de changes et de périmètre, à 1,089 milliard d'euros, ce qui s'avère légèrement supérieur aux 1,083 milliard attendu par le consensus, note Stifel. Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif de marge brute d'exploitation (Ebitda) pour l'exercice, à 36%.

Néanmoins, la banque UBS estime que l'annonce du départ du directeur des opérations, Bernard Aspar, a de quoi peser sur l'action. Présent chez la société depuis 2006, le dirigeant quittera Soitec en août pour "relever de nouveau défi". Cités par Reuters, les analystes de JPMorgan considèrent également cette annonce comme négative, "compte tenu de son association étroite avec la technologie de Soitec et du redressement substantiel de l'entreprise au cours de la dernière décennie".

Soitec reste confronté à la chute du marché des smartphones, industrie évidemment très consommatrice en composants électroniques. Ce qui l'avait amené à émettre récemment un avertissement sur résultats, la société prévenant que ses revenus baisseraient de 15% au premier semestre de 2023-2024 tandis que la croissance devrait être nulle sur l'ensemble de l'exercice.

"Nous allons devoir faire face à un apurement des stocks dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones et nous prévoyons qu'il devrait durer deux trimestres, ce qui se traduira par une plus faible performance de notre activité 'communications mobiles", a encore rappelé son directeur général, Pierre Barnabé, cité dans un communiqué .

