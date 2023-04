Soitec : Plombé par les stocks de smartphones, Soitec revoit à la baisse ses ambitions

(BFM Bourse) - La société iséroise a annoncé vendredi anticiper une croissance au point mort en données comparables pour l'exercice 2023-2024, et une chute de 15% au premier semestre. Ce en raison des stocks sur la chaîne d'approvisionnement de smartphones.

Alors que les marchés ont fermé leurs portes jusqu'à mardi matin, Soitec lance ce vendredi un avertissement pour son prochain exercice.

Le fabricant de matériaux semi-conducteurs évolue en exercice décalé, clôturant ses comptes annuels à fin mars. Pour l'année comptable qui vient de s'achever il y a quelques jours, le groupe confirme ses objectifs, à savoir une progression de ses revenus à taux de change et périmètre constants d'environ 20% et une marge brute d'exploitation (Ebitda) autour de 36%.

En revanche, pour la suite, le groupe annonce un important coup de frein, livrant ses perspectives pour l'exercice qui sera clos fin mars 2024. L'entreprise iséroise anticipe ainsi des revenus stables sur cette année fiscale, hors effets de changes et de périmètre, par rapport à l'exercice 2022-2023. Il en est de même pour la marge d'Ebitda, attendue là encore stable, à 36%.

Surtout, sur le seul premier semestre de cet exercice 2023-2024, Soitec prévoit un plongeon de 15% sur un an de ses revenus à périmètre et taux de changes constants.

Des stocks à écouler

Pour justifier ces perspectives, Soitec évoque l'état du marché des smartphones, industrie évidemment très consommatrice en composants électroniques et qui connaît actuellement un niveau élevé de stocks, avec donc des ventes en fort déclin.

Selon les données du cabinet Counterpoint citées par la banque UBS, les ventes mondiales de smartphones ont ainsi plongé de 14,5% sur un an au mois de février, tombant à leur plus bas niveau depuis mars 2020.

"Comme déjà communiqué au marché, l’absorption des stocks à travers l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du marché des smartphones devrait durer pendant tout le premier semestre de l’exercice 2023-2024", explique Soitec.

L'entreprise anticipe ainsi une "forte correction" de ses stocks sur son prochain exercice, en particulier au premier semestre, ce qui pèsera sur l'activité de sa division Communications mobiles.

"Par conséquent, la stabilité du chiffre d’affaires anticipée pour l’exercice 2023-2024 reflètera également une forte accélération entre le premier et le second semestre", ajoute l'entreprise.

Objectif de moyen terme abaissé

Soitec a également ajusté à la baisse son objectif de revenus pour l'exercice clos en mars 2026. La société iséroise table désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 2,1 milliards de dollars, contre une précédente cible de 2,3 milliards de dollars, communiquée en juin 2022. L'entreprise a en revanche confirmé son objectif de marge d'Ebitda de 40% à cette même date.

La société donnera davantage d'indications sur ses perspectives de moyen terme lors d'une journée dédiée aux investisseurs le 8 juin, au lendemain de la publication de ses résultats annuels. Auparavant, elle publiera son chiffre d'affaires pour l'exercice 2022-2023 le 26 avril.

L'ensemble de ces annonces pourraient être sanctionnées par le marché, lorsque la Bourse de Paris rouvrira mardi matin. Dans une récente note, UBS, à titre d'exemple, tablait, dans son scénario de référence, sur une croissance de 5,5% pour l'exercice clos fin mars 2024.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse