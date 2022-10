CAC 40 : Divergence cours / volumes

(BFM Bourse) - Nervosité toujours aussi intense sur le marché parisien, où les oscillations de très court terme restent hachées, au sein d'une tendance baissière de fond. Dans des volumes quelconques, l'indice CAC 40 est venu, avec une précision chirurgical, venu combler intégralement le gap du 16 septembre, avant de se retourner à la baisse, en parvenant avec difficulté à préserver 0,44% de gain à 6 067 points.

Le début du bal des trimestriels des grands groupes aura permis de garder la tête hors de l'eau. En particulier, Publicis a terminé en hausse de plus de 2,30% à 56,76 euros, après avoir publié un revenu net largement au-dessus des attentes au troisième trimestre. Le compartiment automobile est resté bien orienté, Stellantis (+1,5%) et Renault (+0,8%) ont profité de la progression des ventes de voitures neuves dans l'Union européenne en septembre, et ce pour le deuxième mois d'affilée.

Quant au tableau général, il reste inchangé, l'environnement inflationniste militant pour une poursuite sans pause de la politique monétaire belliqueuse de la Fed. Selon les stratégistes de Pictet Wealth Management, "une inflation persistante entraînera probablement une autre hausse de taux de 75 points de base lors de la réunion du FOMC du 2 novembre, portant le taux moyen des fonds fédéraux à 3,88 %" [...] mais la Fed élargira ensuite ses horizons."

[Elle] pourrait réévaluer l'impact de l'affaiblissement probable de la dynamique du marché du travail et de la détérioration de la liquidité du marché - une pause dans les hausses de taux en décembre est donc possible si les données économiques se détériorent fortement tandis que les conditions financières se resserrent davantage."

Au chapitre statistique, l'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande est ressorti profondément en territoire rouge. "La situation économique actuelle est à nouveau jugée nettement pire que le mois précédent. La probabilité que le produit intérieur brut réel diminue au cours des six prochains mois a également considérablement augmenté. Dans l'ensemble, les perspectives économiques se sont à nouveau détériorées", a froidement commenté le président du ZEW, le professeur Achim Wambach, sur la dernière publication de l'indice éponyme.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices ont terminé dans le vert mardi, avec des niveaux de clôture significativement sous les niveaux d'ouverture, à l'image du Dow Jones (+1,12% à 30 523 points), ou du Nasdaq Composite (+0,90% à 10 772 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 1,14% à 3 719 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9830$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 83.60$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, l'indice des prix à la consommation (données finales de septembre) en Zone Euro à 11h00, et les mises en chantier de logements et permis de construire outre Atlantique à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A ce stade, la tendance baissière de fond reste d'actualité malgré la réaction, en cours même de séance jeudi.

Si les volumes conjugués à l'ombre basse de la bougie et la structure en englobante haussière laissent entrevoir une extension haussière au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), il va s'agir de continuer à anticiper des mouvements contrariants, sous peine de souffrir de l'effet "porte de saloon". La séance de vendredi, résumé par la structure de sa bougie, résume parfaitement cette pensée.

Pour revenir à la séance de jeudi, séance de "short squeeze", Thomas Giudici (Auris Gestion) en résume parfaitement les aspects techniques: "suite aux chiffres d'inflation décevants et à la baisse initiale observée, de nombreux hedge funds ont voulu encaisser leurs gains sur leurs positions shorts. Le rachat simultané de ces positions, couplé à des déclenchements de stops, a eu raison du mouvement baissier. Cet évènement nous rappelle que la tension actuelle sur le marché ainsi que le poids des hedges funds et des positions systématiques peuvent entraîner de violents mouvements alors que la liquidité globale est faible."

Ce qui corrobore l'idée d'un terrain très instable, sur fond de divergence entre cours et volumes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6142.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6142.00 / 6360.00 / 6550.00 Support(s) : 5640.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime