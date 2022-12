CAC 40 : Digestion difficile du FOMC de la Fed et du Conseil des Gouverneurs de la BCE

(BFM Bourse) - Avec l'appui de TotalEnergies en particulier (+1,78%), dans le sillage des cours de l'or noir, le CAC 40 est parvenu à grappiller 0,32% à 6 473 points, lundi, en ouverture d'une semaine dont le potentiel de volatilité est important, après le ton belliqueux adopté par les grands argentiers de la planète (BCE et Fed en tête), en semaine 50. L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, en hausse à 88.6, au-delà des attentes, aura permis au marché actions de faire de la résistance après le reflux intense de la semaine passée.

"La FED mais aussi la BCE et la Banque d’Angleterre ont clairement rappelé les investisseurs à la réalité lors de leur réunion de politique monétaire tenues la semaine passée", constate Sébastien GRASSET (Auris Gestion) : "si le rythme et l’ampleur des hausses de taux directeurs seront, comme prévu, moindres (hausse de 50 bps pour les trois banques centrales lors de leur dernière réunion au lieu des 75 bps précédents), la lutte contre l’inflation est loin d’être gagnée et les taux directeurs continueront à être remontés avec certainement un maintien à un niveau élevé pendant un temps plus long qu’acheté par le marché."

Côté valeurs, le groupe parapétrolier Vallourec a progressé de 3,25% à 11,435 euros. Elior a plongé de 8,7% après avoir l'obtention d'un aménagement de ses engagements en matière de ratio d’endettement auprès de ses créanciers. Virbac a abandonné 5,4% après avoir annoncé que sa marge de résultat opérationnel courant retraité était attendue entre 13% et 14% à taux de changes constants, l’an prochain, contre un chiffre attendu entre 14% et 15% cette année.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la première séance de la semaine dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,49% à 32 757 points) et surtout du Nasdaq Composite (-1,49% à 10 546 points), très sensible à la question monétaire. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,90% à 3 817 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0600$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75.20$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, les mises en chantier de logements et permis de construire aux Etats-Unis à 14h30, et l'indice de confiance des consommateurs en Zone Euro à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice tricolore a tracé en une séance l'intégralité de l'amplitude de la figure de consolidation au-dessus des 6 550 points, dont l'intégrité a été menacée. La clôture jeudi 15/12 s'est faite très proche des points bas de séance, et la puissance des volumes est venu apporter du crédit à l'option d'une rupture, à terme de ce seuil. Première tentative vendredi, avec validation par les volumes. Si la fédération sectorielle n'est pas encore au rendez-vous, le signal technique envoyé est clairement négatif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6550.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6550.00 / 6740.00 / 6823.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6142.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime