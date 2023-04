CAC 40 : Des signes de ralentissement économiques, des investisseurs perplexes

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Le CAC 40 aura mercredi, dans des marges toutefois étroites poursuivi l'amorce d'un mouvement de consolidation de la récente avancée, en se contractant de 0,39% à 7 316 points/ Un mouvement qui s'est accentué peu après l'ouverture de Wall Street où les opérateurs ont dû composer avec des indicateurs laissant augurer des craintes sur la croissance. C'était pourtant, en un sens, le but avoué d'une politique monétaire ferme, à savoir: éviter l'emballement de la machine économique...

"Alors que les risques d’une crise bancaire imminente se sont dissipés, les craintes sur la dynamique de croissance, notamment aux Etats-Unis, ont continué à gagner du terrain, d’autant plus avec la nouvelle montée du prix du pétrole", soulignent les économistes de La Banque Postale Asset Management, pour qui "le risque de récession semble gagner du terrain".

Au chapitre statistique en effet, les opérateurs ont pris connaissance des conclusions de l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP, qui met en évidence des créations de postes (148 000) bien moins importantes que ne le laissait augurer le consensus. Quant aux données "Jolts" publiées lundi après-midi, elles ont montré un net repli des ouvertures de postes dans le pays sur le mois de février. Par ailleurs, l'indicateur avancé d'activité ISM pour les services s'est nettement contracté à 51,2, prenant la communauté financière à contre-pied.

Côté valeurs, les titres à fort effet Bêta actuel, ont perdu beaucoup de terrain mercredi, en particulier sur le secteur de l'équipement automobile, et de l'industrie en général. Valeo a fini sur une perte de 3,46% à 18,12 euros et Faurecia, lanterne rouge du compartiment A de la cote, 7,29% à 18,74 euros. Des dossiers très sensibles à la conjoncture, comme Saint Gobain (-4,52% à 49,38 euros), Legrand (-4,55% à 78,94 euros), Rexel (-6,72% à 19,85 euros), et Nexans (-7,08% à 82,05 euros), ont souffert. A l'inverse, Sodexo a flambé de 11,3%, dépassant le seuil psychologique des 100 euros, après des annonces jugées favorables, dont le souhait de coter, à part, sa division de titres-restaurant.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi en ordre dispersé, le Dow Jones parvenant à grappiller 0,24% à 33 482 et le Nasdaq Composite se contractant de 1,07% à 11 996 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,25% à 4 090 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0890$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 79,90$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30. On notera que la Bourse de Paris fermera ses portes ce soir, pour rouvrir mardi matin, offrant deux séances de répit (Vendredi Saint et Lundi de Pâques) aux opérateurs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Sous ses sommets historiques, l'indice phare parisien "cale", sous une zone de résistance qui s'affirme. Dans l'immédiat, l'entrée dans une phase de consolidation de la récente et vive avancée est acté. Une bande de travail est toute désignée: entre le gap du 30 mars (borne basse à 7 201 points, et les sommets historiques à 7 401 points, soit un domaine de 200 points. La structure, l'allure, et la dynamique des volumes au sein de ce mouvement de consolidation seront riches d'enseignements pour la suite des débats entre acheteurs et vendeurs.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7422.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7422.00 / 7500.00 Support(s) : 7000.00 / 6888.00 / 6740.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime