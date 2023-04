Sodexo : Pourquoi Sodexo va coter à part en Bourse son activité de titres restaurant

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la restauration collective a annoncé un projet de cotation de sa branche dédiée aux avantages aux salariés, via une distribution de ses actions aux actionnaires. Ce qui doit permettre à cette division d'accélérer sa croissance à l'image de sa concurrente Edenred depuis sa scission d'Accor.

Sodexo change son fusil d'épaule. Fin 2021, le groupe de restauration collective avait lancé une revue stratégique sur son activité d'Avantages et Récompenses aux salariés ("Benefits and Rewards Services", BRS ), qui regroupe les titres restaurant et les chèques cadeau.

La société étudiait alors la possibilité d'ouvrir le capital de ce métier à un investisseur externe voire de l'introduire en Bourse, mais tout en conservant la majorité du capital. En mai 2022, Sodexo avait abandonné l'idée de faire entrer un investisseur tiers au capital et décidé d'accélérer le développement de cette activité en interne.

Finalement, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels ce mercredi, Sodexo a annoncé un projet de scission et de cotation de cette activité, via une distribution du capital de BRS à ses actionnaires.

Une activité très rentable et en forte croissance

Bellon SA, la holding de la famille Bellon fondatrice de Sodexo, qui possède 42,8% du groupe et 57,5% des droits de vote, a indiqué qu'elle resterait un actionnaire de contrôle de BRS.

Les modalités de l'opération seront dévoilées ultérieurement mais Sodexo estime que l'opération devrait intervenir au cours de l'année 2024.

BRS représente une part relativement faible des revenus de Sodexo. Lors de l'exercice clos en août 2022, cette activité avait généré un chiffre d'affaires de 865 millions d'euros, soit 4% du total. Mais cette division s'avère très génératrice de cash et de rentabilité, avec une marge d'exploitation de 28,6% contre 5% pour l'ensemble du groupe lors de l'exercice 2021-2022. Son résultat d'exploitation correspond ainsi à près de 25% du total du groupe.

Et sa croissance s'avère robuste: Sodexo attend une progression de 20% en données comparables pour l'exercice 2022-2023.

L'idée de cette scission entre les deux métiers historiques du groupe est "de donner son autonomie à BRS pour croître davantage et plus vite", a expliqué Marc Rolland, le directeur financier de Sodexo, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

L'entreprise considère que la gestion indépendante de chaque activité permettrait aux équipes de "se recentrer et de renforcer l’attractivité de la marque employeur et la fidélisation des talents grâce à des dispositifs de rémunération dédiés". Mais aussi de bénéficier d'un plus grand attrait auprès du marché. "Deux profils d’investissement différenciés, avec leurs propres fondamentaux, indicateurs clés de performance et comparables boursiers permettraient à chaque entité d’attirer les investisseurs les plus pertinents", fait valoir Sodexo.

Le bel exemple d'Edenred

Le marché a effectivement tendance à mieux valoriser les activités d'une entreprise lorsqu'elles sont séparées. Les scissions via des cotations en Bourse permettent souvent d'éliminer les décotes de valorisations de ces activités voire de révéler la valeur "cachée" de certains actifs.

Pour Royal Bank of Canada, la décision de Sodexo a de quoi être "très bien reçue" par le marché. La banque canadienne valorisait dernièrement BRS à 4,8 milliards d'euros, soit une décote de 15% en termes de multiples de résultat opérationnel par rapport à la référence du secteur dans les "avantages et récompenses" aux salariés, le français Edenred. La scission de BRS constitue la première étape qui pourrait permettre de réduire cette décote, juge ainsi Royal Bank of Canada.

La décision d'introduire sur le marché BRS rappelle d'ailleurs pour beaucoup la naissance boursière d'Edenred qui est issue d'une scission du groupe hôtelier Accor survenue en 2010. Depuis, Edenred a connu une très belle histoire boursière, au point de taper désormais à la porte du CAC 40, dont Accor a été exclu en 2020.

A la Bourse de Paris, les investisseurs apprécient effectivement l'annonce, l'action Sodexo prenant 10% à 99,6 euros vers 11h. "Le marché aime bien les pure-player", rappelle un analyste. "Surtout les investisseurs ont en tête l'histoire d'Edenred. Donner une équipe de direction et une structure capitalistique propre à Edenred lui avait permis d'accélérer nettement sa croissance et de prendre des décisions stratégiques qui n'auraient probablement pas été possibles sous la houlette d'Accor. On peut penser que la prise d'indépendance de BRS se traduira de la même façon", développe-t-il.

Un bénéfice en hausse

L'analyste voit également un côté positif pour l'activité de services sur site de Sodexo: "la sous-performance de cette activité a pu être parfois masquée par la bonne tenue de BRS. Avec le projet de scission, ce sera l'épreuve de vérité, ce qui pourrait pousser les équipes à intensifier leurs efforts", juge-t-il.

Logiquement les résultats financiers de Sodexo pour le premier semestre sont relégués au second plan. Sur les six mois clos fin février, la croissance hors effets de changes et de périmètre s'est établie à 13,4%, dont 14,6% pour le deuxième trimestre, soit davantage que les 12,5% attendus par le consensus. La marge d'exploitation s'est établie à 5,8% contre 5,2% au premier semestre de l'exercice 2021-2022, et le bénéfice net a progressé de 30,6% sur un an à 440 millions d'euros.

Pour l'ensemble de son exercice 2022-2023 clos en septembre prochain, Sodexo a légèrement revu à la hausse son objectif de croissance organique, anticipant un taux de 11% contre une fourchette allant de 8% à 10% précédemment. Ce en raison notamment d'une contribution plus élevées que prévu des hausses de prix, Sodexo répercutant en grande partie l'inflation de ses coûts (denrées alimentaires, main d'oeuvre) à ses clients.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse